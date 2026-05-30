А вот для клиентов Rīgas siltums зима оказалась печальной - приходилось оплачивать огромные зачета за отопление.
В Латвии
Сегодня 11:11
Предприятие Rīgas siltums доложило о том, что минувшая зима была для него "удачной"
АО Rīgas siltums опубликовало неаудированную отдельную и консолидированную финансовую отчетность за шестимесячный период, завершившийся 31 марта 2026 года. В докладе компания рассказывает и об успехах предприятия в деле отопления жилищ жителей латвийской столицы.
"Прошедший отопительный сезон характеризовался значительно более низкой температурой наружного воздуха и колебаниями цен на энергоресурсы. Несмотря на вызовы, предприятие увеличило оборот на 10%, привлекло значительное финансирование от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для обновления тепловых сетей и успешно интегрировало в систему теплоснабжения крупнейший в Балтии и первый в Латвии электродный водогрейный котел, укрепив энергетическую независимость города", - рассказывает Rīgas siltums.
Отдельно отмечено следующее
- Прошедшая зима стала одной из самых холодных за последние десять лет. Это был третий по продолжительности отопительный сезон за последние 30 лет — в общей сложности 221 день, с одной из самых низких средних температур наружного воздуха за последнее десятилетие. В таких погодных условиях каждый клиент был обеспечен необходимым объемом тепла, а температура в теплосетях повышалась даже выше 100 градусов Цельсия.
- Риски, связанные с ценами на энергоресурсы. Средняя цена природного газа выросла на 16% — до 48,98 евро за мегаватт-час, что повлияло на тарифы на теплоэнергию. Для снижения ценовых рисков предприятие фиксировало цены на поставки газа и закупало щепу на биржах Baltpool и BioEx.
- Эффективная стратегия закупок. На правом берегу Даугавы закупка теплоэнергии осуществлялась через ежедневные аукционы на электронной платформе с понижающимся шагом цены. Было заключено стратегическое соглашение с Latvenergo о постоянной нагрузке мощностью 120 МВт по сниженной цене. Закупленная на суточном рынке теплоэнергия обеспечила цену на 34% ниже, чем в регулируемой части монопольного рынка.
- Прорыв в области инноваций. На теплоцентрали «Иманта» начал работу первый в Латвии и крупнейший в Балтии электродный водогрейный котел мощностью 49 МВт. Он производит тепло из электроэнергии в периоды, когда она стоит дешево, позволяя экономить на топливе в среднем до 5000 евро в день. Участие в рынке балансировки электроэнергии уже принесло дополнительную экономию в размере 27 тысяч евро, которая будет направлена на снижение тарифов для клиентов.
- Финансовые показатели остаются стабильными. В целом сезон был успешным, что позволит выполнить все запланированные летние работы по модернизации инфраструктуры.
Как ранее писал Otkrito.lv, клиентам Rīgas siltums объяснили, почему они должны платить за отопление и в мае.