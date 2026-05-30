ЕС "навязывает" дорогостоящую реновацию зданий. Как это повлияет на жителей Латвии?
Разговоры о "принудительной реновации домов" обсуждаются уже давно и звучат пугающе для человека, живущего в старом панельном доме, особенно для жителей сельской местности, где едва удается собрать средства на коммунальные платежи. Будет ли и когда такая "принудительная" реновация реализована?
В марте 2023 года, после голосования в Европейском парламенте, в балтийских СМИ появились публикации и начались дискуссии о грядущих расходах, которых невозможно избежать. Появлялись материалы с тревожным заголовком: «Принудительная реновация: ЕС заставит всех владельцев домов их реновировать».
«Теперь в течение десяти лет в Эстонии придется в принудительном порядке реновировать более 150 000 домов и зданий. В их число входят как частные дома, так и многоквартирные здания. Директива затронет также владельцев коммерческой недвижимости», — писало эстонское издание.
После этого тема на какое-то время утихла, но вернулась в марте 2024 года, когда Европейский парламент утвердил уже согласованный вариант директивы. Канал TV3 подготовил сюжет о том, что у владельцев домов теперь появится неизбежная обязанность — реновировать свои дома.
Публично также говорилось о возможных запретах на продажу или сдачу в аренду спустя определенное время, хотя участники дискуссий признавали, что это вопрос будущих решений и возможных изменений законодательства.
Что из этого правда?
Европейская комиссия в своих официальных разделах вопросов и ответов о пересмотренной директиве указала: директива не накладывает обязательства по реновации на индивидуальных владельцев домов. Там же говорится, что жилые и нежилые здания оцениваются по-разному. В случае жилого фонда каждая страна должна принять собственную национальную программу по снижению среднего энергопотребления, и государства вправе сами выбирать, какие меры реализовывать.
В отношении жилых зданий директива устанавливает цель на государственном уровне: сократить среднее первичное энергопотребление жилых зданий на 16% к 2030 году и на 20–22% к 2035 году. Не менее 55% этого сокращения должно быть достигнуто за счет реновации зданий с наихудшими энергетическими показателями. Однако это не означает, что каждому владельцу квартиры или частного дома будет направлено предписание достичь определенного энергетического класса к конкретной дате.
Для обычного человека директива не устанавливает обязанности реновировать свой дом в определенный срок. Государство отвечает за постепенное планирование и улучшение энергоэффективности зданий. В первую очередь субсидии будут предоставляться тем домам, где необходимость реновации наиболее очевидна и потенциал энергосбережения наибольший.
Что изменится на практике
Часть изменений коснется не обязательного ремонта, а правил, по которым государство и рынок описывают состояние зданий. Понятие «здания с почти нулевым энергопотреблением» будет заменено понятием «здания с нулевыми выбросами».
Также будут установлены требования к микроклимату помещений и автоматизации инженерных систем.
Наиболее крупное изменение связано с общими принципами европейских соглашений о том, что в интересах энергетической независимости в системах теплоснабжения зданий больше не будут напрямую использоваться ископаемые виды топлива, пишет Postimees.ee. Однако возможность использования ископаемого топлива сохранится в централизованных системах, например в теплоснабжении или производстве электроэнергии.
Это означает, что владельцу старой квартиры не нужно сразу менять все инженерные системы из-за прямого требования ЕС. Эта часть директивы будет реализовываться через национальные правила, строительство, проектирование и будущие решения по системам отопления.
Самые конкретные обязательства в окончательной версии директивы касаются не жилых, а нежилых зданий. По данным Европейской комиссии, для нежилого фонда предусмотрено постепенное введение минимальных стандартов энергоэффективности.
Что известно об этой директиве ЕС — кратко и конкретно
Европейский союз принял новую директиву по энергоэффективности зданий, которая устанавливает цели и требования по обновлению зданий, то есть реновации, для снижения энергопотребления и выбросов углерода. Она включает:
— цели по снижению энергопотребления жилых зданий (более чем на 16% к 2030 году) и движение к зданиям с нулевыми выбросами к 2050 году;
— обязанность государств-членов разработать национальные планы реновации зданий и создать механизмы поддержки;
— требование, чтобы государства-члены до 29 мая 2026 года перенесли содержание этой директивы в свои законы и нормативные акты;
— концепцию «паспорта реновации» (building renovation passport), который помогает планировать поэтапные действия по повышению энергоэффективности;
— это не «принудительный ремонт», а создание правовой рамки — государство отвечает за реализацию и может принимать национальные нормы.
Как это относится к Латвии?
В настоящее время в Латвии не действует законодательство, которое обязывало бы людей к обязательной «принудительной реновации» — то есть заставляло бы проводить ремонт в определенные сроки с санкциями за невыполнение. Однако:
- Латвия, как и другие страны ЕС, должна внедрить содержание директивы Европейского союза в свое законодательство;
- это означает, что правительству и Сейму придется пересмотреть или разработать национальные правовые акты, в которых будут точно определены требования к энергоэффективности зданий, этапам реновации, срокам и возможностям получения поддержки;
- предусмотренные директивой ЕС «минимальные стандарты энергоэффективности» и планы реновации являются рамочными целями — они могут быть реализованы через механизмы поддержки, а не через штрафы или запреты на продажу и сдачу зданий в аренду.
Может ли в Латвии произойти принудительная реновация?
Прямо сейчас в стране нет закона, который заставлял бы каждого владельца недвижимости реновировать свое здание в принудительном порядке. В будущем, при внедрении директивы ЕС, в Латвии могут быть разработаны:
- технические стандарты энергоэффективности;
- государственная поддержка (гранты, кредиты, субсидии);
- планы реновации;
- информационная и консультационная поддержка.
Означает ли это «принудительную реновацию»? Это будет зависеть от законодательства Латвии — на данный момент официальной информации о планируемой полной обязательности нет.