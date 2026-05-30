Жильцы платят не только за себя: какие расходы в многоквартирном доме становятся общими

При этом важно различать два вида платежей. Первый — это услуги, связанные с использованием конкретной квартиры: например, индивидуальное потребление воды, отопления, канализации, электричества, если оно учитывается отдельно. Второй — расходы на общее имущество и управление домом. Даже если человек живет на первом этаже и почти не пользуется лифтом, даже если редко бывает дома или считает, что подъездом пользуются в основном соседи, обязанность участвовать в общих расходах обычно сохраняется.