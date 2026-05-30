Жильцы платят не только за себя: какие расходы в многоквартирном доме становятся общими
В многоквартирном доме человек платит не только за воду, отопление или электричество в своей квартире. Часть расходов всегда относится ко всему дому.
В Латвии квартира в многоквартирном доме — это не только отдельное помещение за дверью. По Закону о квартирной собственности, в состав квартирной собственности входит и соответствующая идеальная доля общей собственности дома. Это значит, что собственник квартиры одновременно владеет частью общего имущества: несущими конструкциями, крышей, наружными стенами, лестничными клетками, коммуникациями и другими элементами дома. Поэтому обязанность участвовать в расходах на содержание дома возникает не потому, что человек лично пользуется каждым объектом, а потому что он является совладельцем общего имущества.
Отсюда и главный принцип: дом обслуживается как единый объект. Если нужно ремонтировать крышу, менять стояк, обслуживать лифт, убирать лестничную клетку, платить за освещение подъезда или содержать двор, эти расходы не относятся к одной конкретной квартире. Они распределяются между собственниками в установленном порядке.
В Латвии собственник квартиры обязан участвовать в управлении домом, покрывать расходы на управление и выполнять решения сообщества собственников квартир. Это прямо указывает Центр защиты прав потребителей, ссылаясь на Закон о квартирной собственности и Закон об управлении жилыми домами.
К общим расходам обычно относятся плата за управление и обслуживание дома, уборка общих помещений, освещение лестничных клеток и подвалов, техническое обслуживание инженерных систем, обслуживание лифта, вывоз бытовых отходов, содержание территории, мелкие и крупные ремонты, взносы в накопительный фонд, а также расходы, связанные с авариями или необходимыми работами в общих частях дома.
При этом важно различать два вида платежей. Первый — это услуги, связанные с использованием конкретной квартиры: например, индивидуальное потребление воды, отопления, канализации, электричества, если оно учитывается отдельно. Второй — расходы на общее имущество и управление домом. Даже если человек живет на первом этаже и почти не пользуется лифтом, даже если редко бывает дома или считает, что подъездом пользуются в основном соседи, обязанность участвовать в общих расходах обычно сохраняется.
Отдельный источник споров — разница в потреблении воды. В многоквартирных домах может возникать ситуация, когда общий счетчик дома показывает один объем, а сумма показаний квартирных счетчиков — меньший. Такая разница может появляться из-за неточных или несвоевременно поданных показаний, старых счетчиков, утечек, аварий, ремонта или технических особенностей системы. Центр защиты прав потребителей поясняет, что при возникновении такой разницы проводится перерасчет, а сама разница распределяется между собственниками по одному из предусмотренных способов.
Именно такие случаи чаще всего вызывают у жильцов ощущение, что они «платят за соседа». Формально это не всегда так. Если кто-то не передал показания счетчика или не заменил его вовремя, в отдельных случаях повышенная часть может быть начислена именно такому собственнику. Но если установить конкретного виновника невозможно или часть разницы остается нераспределенной, расходы могут стать общими для дома.
Похожая логика действует и с ремонтом. Например, если в доме износились трубы, повреждена крыша или требуется ремонт фасада, это не проблема одной квартиры. Даже если протечка видна у жильца последнего этажа, крыша относится к общей собственности. Значит, вопрос ремонта и оплаты касается всего дома.
Расходы на управление и обслуживание дома в Латвии рассчитываются по установленному порядку. Управляющий составляет смету на календарный год, рассчитывает платежи, информирует собственников о размере платы и расходах, а также готовит отчет об использовании средств. Это предусмотрено правилами Кабинета министров №408 о порядке расчета платы за управление и обслуживание жилого дома.
У собственников при этом есть не только обязанности, но и права. Сообщество собственников квартир может принимать решения по вопросам, связанным с общей частью дома: утверждать расходы, выбирать управляющего, определять порядок накоплений, решать вопросы ремонта и обслуживания. Министерство экономики напоминает, что если дом разделен на квартирные собственности, решения по управлению принимаются в порядке, установленном Законом о квартирной собственности.
На практике проблема часто возникает не из-за самого принципа общих расходов, а из-за недостатка контроля и понятного объяснения в счетах. Жильцы видят итоговую сумму, но не всегда понимают, за что именно платят, почему изменилась плата за обслуживание, откуда взялась водная разница или почему нужно делать взнос на ремонт, который лично их квартиру пока не затронул.
Если собственники не согласны с предложенной платой за управление и обслуживание, они могут рассмотреть этот вопрос на общем собрании. Центр защиты прав потребителей поясняет: если собственники в установленный срок не созывают собрание или оно не правомочно, рассчитанная управляющим плата может вступить в силу. Если же собственники отклоняют предложенную плату, одновременно нужно решить, как будет обеспечено управление домом и покрытие необходимых расходов.
Важно понимать и другое: долги отдельных собственников не исчезают и не становятся автоматически личным долгом остальных жильцов. Должник остается обязанным платить. Но если в доме накапливаются неплатежи, это может создавать кассовые проблемы для всего дома: не хватает средств на ремонт, обслуживание, оплату подрядчиков или накопительный фонд. В итоге дом может откладывать необходимые работы, повышать будущие платежи или принимать отдельные решения о финансировании.