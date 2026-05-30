Эстонский бизнесмен предложил отобрать право голоса у чиновников, пенсионеров и получателей пособий
Известный эстонский бизнесмен Олег Осиновский раскритиковал госсектор и чиновников за низкую эффективность и конфликт интересов. По его словам, это контрастирует с частным сектором, где топ-менеджеры трудятся по вечерам и выходным. Об этом пишет Postimees.
«Чиновники – не налогоплательщики», – заявил бизнесмен. Их зарплаты выплачиваются из бюджета за счет бизнеса и работающих граждан, поэтому они не должны иметь равных прав с теми, кто реально платит налоги.
Госслужащие и получатели пособий, включая пенсионеров, по мнению предпринимателя, голосуют за популистские меры – повышение пенсий и соцвыплат, что ведет к перераспределению в ущерб работающим.
Идеальная модель по мнению Осиновского: лишить права голоса тех, кто зависит от госбюджета – чиновников, пенсионеров, получателей пособий, чтобы власть формировали реальные налогоплательщики, то есть частный сектор.
Бизнесмен также полагает, что госсектор тормозит экономику, а чиновники – бенефициары, а не двигатели роста. Он предлагает сократить госрасходы, уменьшить влияние госсектора и переложить ответственность на частный бизнес, снизив налоги на рабочую силу.
"Человек, получающий деньги из госбюджета, не должен иметь право голосовать на выборах. Почему? Вижу в этом конфликт интересов. Если мэр Таллинна владеет акциями Tallinna Vesi, он не может участвовать в голосовании при принятии решений на предприятии, потому что у него конфликт интересов", - заявил предприниматель.
"И в обществе должно быть так же. Если государство тебя кормит – получаешь от него пособие, зарплату ли бесплатный транспорт – тебе следует отказаться от части своих прав. Например, от права голосовать на выборах", - полагает Осиновский.
По его мнению, у пенсионера огромный конфликт интересов. Пенсионер выбирает тех людей, которые ему обещают поднять пенсию за счет работающих людей. В этой ситуации пенсионер, конечно, не должен голосовать, считает предприниматель.