Нам обещают - цифровой евро будет работать офлайн и обеспечит конфиденциальность

Проект стартовал в 2021 году. Первый, исследовательский этап, продлился до ноября 2023 года. Пилотный проект планируется запустить во второй половине 2027 года сроком на один год. Вся Евросистема, при условии принятия необходимых правовых актов, должна быть готова к 2029 году. По оценкам ЕЦБ, общие затраты на разработку цифрового евро не превысят 1,3 млрд евро, а с 2029 года расходы на его использование составят около 320 млн евро в год. Эти расходы покроет Евросистема.