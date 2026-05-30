Нам обещают - цифровой евро будет работать офлайн и обеспечит конфиденциальность
Европа готовится к денежной революции: цифровой евро обещает работать даже без интернета, сохраняя приватность и превращая смартфон в полноценный кошелек.
В связи с планами Европейского центрального банка (ЕЦБ) выпустить цифровой евро к 2029 году Банк Литвы (БЛ) заявляет, что новая валюта позволит расплачиваться картой или онлайн даже без подключения к интернету - цифровой евро будет действовать как электронные деньги с гарантией конфиденциальности.
«Платежные привычки меняются, но ожидания людей и бизнеса остаются прежними – возможность платить безопасно, удобно, в любое время, с интернетом или без него. Цифровой евро оправдает эти ожидания, обеспечив расчеты по всей еврозоне как в электронной среде, так и в торговых точках», – отметил член правления БЛ Эвалдас Рузгис.
Согласно сообщению, цифровые евро будут распространяться через выбранные банки и платежные учреждения. В физических точках продаж можно будет расплачиваться офлайн с помощью смартфона или карты. Цифровой евро станет электронным платежным средством, доступным и принимаемым во всех странах еврозоны.
Проект стартовал в 2021 году. Первый, исследовательский этап, продлился до ноября 2023 года. Пилотный проект планируется запустить во второй половине 2027 года сроком на один год. Вся Евросистема, при условии принятия необходимых правовых актов, должна быть готова к 2029 году. По оценкам ЕЦБ, общие затраты на разработку цифрового евро не превысят 1,3 млрд евро, а с 2029 года расходы на его использование составят около 320 млн евро в год. Эти расходы покроет Евросистема.