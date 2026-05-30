Определены лучшие страны мира для переезда. В списке есть и Латвия
Компания Remitly опубликовала свой Индекс иммиграции 2026 года. В нём оцениваются 82 страны по 34 показателям, среди которых стоимость жизни (еда, аренда, ипотека и покупательная способность), культурная среда, система образования, уровень счастья, здравоохранение, безопасность и заработки.

Как сообщает Euronews, в нынешнем рейтинге на первое место вышла Швейцария, годом ранее занимавшая вторую строчку.

«Швейцария выделяется исключительными возможностями заработка (по этому показателю страна занимает первое место в мире), хорошей доступностью медицинской помощи и высокими стандартами безопасности», – говорится в отчёте Remitly.

Следом за Швейцарией идёт Исландия, занявшая вторую строчку после прошлогоднего лидерства.

Remitly отмечает у северной страны сильный потенциал доходов, высокий уровень безопасности и хорошие экологические показатели, уточняя, что снижение в рейтинге объясняется сокращением количества международных школ.

Третье место занял Люксембург – благодаря высоким доходам, серьёзному уровню безопасности и отлично организованному общественному транспорту, что делает страну особенно привлекательной для тех, кто ищет «стабильность, мобильность и высокий уровень жизни в самом центре Европы».

Единственной страной за пределами Европы, вошедшей в первую пятёрку, стала Австралия: она заняла четвёртое место благодаря «гостеприимному иммигрантскому сообществу, хорошим возможностям заработка и образу жизни с акцентом на отдыхе на природе».

Пятёрку замыкает Германия, которую в Remitly называют «надёжным выбором для иммигрантов, ищущих возможности в крупнейшей экономике Европы, где действуют сильные гарантии прав работников и есть хорошие перспективы долгосрочной карьеры».

Латвия в рейтинге помещена на 35-е место. Неплохо, конечно, для списка из 82 государств, но ниже Латвии европейских стран немного.

Топ-50 стран для переезда

  1. Швейцария
  2. Исландия
  3. Люксембург
  4. Австралия
  5. Германия
  6. Ирландия
  7. США
  8. Дания
  9. Норвегия
  10. Испания
  11. Нидерланды
  12. Франция
  13. Швеция
  14. Объединенные Арабские Эмираты
  15. Великобритания
  16. Канада
  17. Финляндия
  18. Сингапур
  19. Австрия
  20. Италия
  21. Бельгия
  22. Южная Корея
  23. Япония
  24. Новая Зеландия
  25. Словения
  26. Португалия
  27. Эстония
  28. Польша
  29. Литва
  30. Венгрия
  31. Хорватия
  32. Греция
  33. Мальта
  34. Румыния
  35. Латвия
  36. Кипр
  37. Таиланд
  38. Болгария
  39. Китай
  40. Кувейт
  41. Уругвай
  42. Саудовская Аравия
  43. Оман
  44. Коста-Рика
  45. Мексика
  46. Бразилия
  47. Чили
  48. Малайзия
  49. Сербия
  50. Аргентина

Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия просела в рейтинге свободы прессы: отдельно отмечена ситуация с русскоязычной аудиторией.

