Определены лучшие страны мира для переезда. В списке есть и Латвия
Компания Remitly опубликовала свой Индекс иммиграции 2026 года. В нём оцениваются 82 страны по 34 показателям, среди которых стоимость жизни (еда, аренда, ипотека и покупательная способность), культурная среда, система образования, уровень счастья, здравоохранение, безопасность и заработки.
Как сообщает Euronews, в нынешнем рейтинге на первое место вышла Швейцария, годом ранее занимавшая вторую строчку.
«Швейцария выделяется исключительными возможностями заработка (по этому показателю страна занимает первое место в мире), хорошей доступностью медицинской помощи и высокими стандартами безопасности», – говорится в отчёте Remitly.
Следом за Швейцарией идёт Исландия, занявшая вторую строчку после прошлогоднего лидерства.
Remitly отмечает у северной страны сильный потенциал доходов, высокий уровень безопасности и хорошие экологические показатели, уточняя, что снижение в рейтинге объясняется сокращением количества международных школ.
Третье место занял Люксембург – благодаря высоким доходам, серьёзному уровню безопасности и отлично организованному общественному транспорту, что делает страну особенно привлекательной для тех, кто ищет «стабильность, мобильность и высокий уровень жизни в самом центре Европы».
Единственной страной за пределами Европы, вошедшей в первую пятёрку, стала Австралия: она заняла четвёртое место благодаря «гостеприимному иммигрантскому сообществу, хорошим возможностям заработка и образу жизни с акцентом на отдыхе на природе».
Пятёрку замыкает Германия, которую в Remitly называют «надёжным выбором для иммигрантов, ищущих возможности в крупнейшей экономике Европы, где действуют сильные гарантии прав работников и есть хорошие перспективы долгосрочной карьеры».
Латвия в рейтинге помещена на 35-е место. Неплохо, конечно, для списка из 82 государств, но ниже Латвии европейских стран немного.
Топ-50 стран для переезда
- Швейцария
- Исландия
- Люксембург
- Австралия
- Германия
- Ирландия
- США
- Дания
- Норвегия
- Испания
- Нидерланды
- Франция
- Швеция
- Объединенные Арабские Эмираты
- Великобритания
- Канада
- Финляндия
- Сингапур
- Австрия
- Италия
- Бельгия
- Южная Корея
- Япония
- Новая Зеландия
- Словения
- Португалия
- Эстония
- Польша
- Литва
- Венгрия
- Хорватия
- Греция
- Мальта
- Румыния
- Латвия
- Кипр
- Таиланд
- Болгария
- Китай
- Кувейт
- Уругвай
- Саудовская Аравия
- Оман
- Коста-Рика
- Мексика
- Бразилия
- Чили
- Малайзия
- Сербия
- Аргентина
