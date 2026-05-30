Когда покупать авиабилеты? Эксперты назвали самые "дешевые" дни
Планируете отпуск или деловую поездку? Популярный сервис Skyscanner выяснил, в какие дни недели можно купить самые дешевые авиабилеты и когда выгоднее всего совершать перелеты.
Популярный сервис поиска авиабилетов Skyscanner назвал дни недели, когда путешественники чаще всего могут найти более дешевые авиабилеты, пишет The Mirror. Эти советы могут быть особенно полезны тем, кто планирует бюджетную поездку и готов гибко подстраиваться под даты путешествия.
Как объясняют специалисты компании, наиболее выгодно искать и бронировать авиабилеты в начале недели.
Согласно данным Skyscanner, некоторые авиакомпании традиционно публикуют новые акции в конце понедельника, поэтому уже во вторник и среду можно найти более низкие цены. В то же время ближе к выходным стоимость билетов обычно растет из-за повышенного спроса.
Эксперты отмечают, что самыми дешевыми днями для перелетов чаще всего являются вторник и среда. В свою очередь, рейсы по пятницам, воскресеньям и понедельникам обычно обходятся дороже из-за активного туристического и делового потока.
В компании поясняют, что авиаперевозчики используют системы динамического ценообразования, поэтому цены могут меняться буквально каждый час в зависимости от спроса, количества бронирований или отмен.
Skyscanner рекомендует покупать билеты на короткие перелеты за один-три месяца до поездки, а на дальние направления — примерно за два-шесть месяцев.
Хотя иногда цены могут снижаться и ближе к дате вылета, риск их существенного роста значительно выше.
Специалисты также советуют пользоваться функцией уведомлений об изменении стоимости билетов. Такие сервисы позволяют автоматически получать сообщения о снижении цен.
К аналогичным выводам пришли и аналитики сервиса Kayak. Они также отмечают, что традиционно самыми дорогими днями для перелетов являются выходные.
Для путешествий по Европе Kayak рекомендует вылетать во вторник, а возвращаться в среду. Если короткая поездка не подходит, следующим наиболее выгодным вариантом считается четверг.
Что касается дальних международных перелетов, ситуация схожа: самые низкие цены обычно предлагаются в середине недели, тогда как самые дорогие рейсы приходятся на пятницу и субботу.
По оценке аналитиков, одним из самых выгодных вариантов международного путешествия может быть перелет по схеме «среда — среда». При этом для билетов в одну сторону самые низкие цены чаще всего предлагаются именно по вторникам.
