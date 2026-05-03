Пока все ждали банкротства airBaltic, прекратила работать другая крупная авиакомпания
Американская авиакомпания Spirit Airlines, ставшая пионером бюджетных перевозок и изменившая рынок дешевых авиаперелетов, прекращает свою деятельность. Об этом сообщают американские СМИ.
Компания испытывала серьезные финансовые трудности задолго до того, как война с Ираном привела к резкому росту цен на авиационное топливо. В последний момент перевозчик пытался договориться с администрацией Дональда Трампа о пакете спасения, однако ключевая группа кредиторов отклонила это предложение.
Spirit стала первой крупной авиакомпанией США за последние 25 лет, прекратившей работу из-за финансовых проблем. Закрытие затронуло миллионы пассажиров: авиакомпания отменила все рейсы, закрыла службу поддержки и призвала клиентов не приезжать в аэропорты. Пассажирам пообещали возврат средств, а также рекомендовано перебронировать поездки у других перевозчиков.
В заявлении компании говорится, что она гордится влиянием своей ультрадешевой модели на отрасль за последние 34 года и рассчитывала продолжать работу еще многие годы. Однако с большим сожалением объявлено, что 2 мая 2026 года компания начала упорядоченное прекращение деятельности, которое вступило в силу немедленно.
Это решение приведет к потере работы для 17 000 человек, включая 14 000 сотрудников Spirit, а также тысячи подрядчиков и других работников, чья занятость зависела от авиакомпании. Уход перевозчика с рынка, вероятно, приведет к росту цен на авиабилеты по всей отрасли в США.
Пассажирам, имеющим билеты Spirit, придется срочно искать альтернативные варианты перелетов. В обращении к клиентам компания заявила, что не сможет помочь с перебронированием на рейсы других авиакомпаний, однако автоматически вернет деньги тем, кто покупал билеты напрямую с помощью банковских карт. Тем, кто оформлял билеты через агентства, рекомендовано обращаться за возвратом к посредникам.
Как ранее писал Otkrito.lv, руководитель авиакомпании Ryanair заявил, что airBaltic может не дожить до зимы.