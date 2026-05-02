За отмену билетов - до 1500 евро: популярная у жителей Латвии авиакомпания поразила пассажиров
Немецкая авиакомпания Lufthansa Group – самая большая авиагруппа в Европе – повысила стандартные сборы за отмену билетов на европейских рейсах с 70 до 150 евро, а на дальних направлениях до 1500 евро для пассажиров первого класса.
Ранее пассажиры могли рассчитывать на более комфортные условия отмены или изменения путешествия. Однако Lufthansa Group изменила правила. Теперь сбор за отмену рейса на европейских направлениях фактически увеличился более чем вдвое. Новые правила распространяются не только на саму Lufthansa, но и на другие авиакомпании группы: Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Swiss.
Наибольший резонанс вызвали новые правила для межконтинентальных перелетов. На рейсах в Азию, страны Персидского залива, Южную Африку и некоторые другие дальние направления Lufthansa также ввела значительные сборы за отмену. Размер сбора зависит от класса обслуживания:
- эконом-класс – 400 евро;
- премиум-эконом – 700 евро;
- бизнес-класс – 1000 евро;
- первый класс – 1500 евро.
Именно пассажиры первого класса оказались в наиболее невыгодном положении, ведь сумма штрафа за отмену стала рекордной. Несмотря на жесткие новые условия по отмене, Lufthansa оставила бесплатную возможность изменить дату или обменять билет на другой рейс.
В самой компании объясняют изменения новыми рыночными условиями. По словам представителей Lufthansa, пассажиры в последнее время стали значительно чаще менять свои планы, переносить или отменять путешествия.
Авиакомпания также отмечает, что все новые условия открыто указываются при продаже билетов, а значит клиенты имеют возможность заранее ознакомиться с правилами.
