Латвийский фильм о легендарной Ульяне Семеновой в Каннах встретили 7-минутными стоячими овациями

Легенда латвийского и мирового баскетбола Ульяна Семенова ушла из жизни 8 января этого года в возрасте 73 лет. С 1968 по 1987 год она была лидером рижской команды ТТТ и сборной Латвии — одиннадцатикратной обладательницей Кубка европейских чемпионов и Кубка Лилианы Ронкетти, четырехкратной чемпионкой Спартакиады народов СССР. Выступая за сборную Советского Союза, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. В 1993 году Семенова стала первой европейкой, включенной в Всемирный баскетбольный Зал славы в Спрингфилде, в 1999 году вошла в Зал славы женского баскетбола, а в 2007 году — в Зал славы FIBA.