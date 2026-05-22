Латвийский фильм о легендарной Ульяне Семеновой в Каннах встретили 7-минутными стоячими овациями
Латвийская спортивная история ворвалась в Канны - фильм о нашей легендарной баскетболистке Ульяне Семеновой впервые показали на одном из главных конкурсов фестиваля «Особый взгляд». Киносеанс стал самым эмоциональным моментом дня — в зале царило мощное чувство сопереживания, и во многих моментах зрители не могли сдержать слез и волнения.
На проходящем во Франции Каннском кинофестивале в четверг состоялась мировая премьера художественного фильма «Уля» режиссера Виестура Кайришса и автора идеи, актера Карлиса Арнолдса Авотса, который и исполнил главную - женскую - роль. Картина основана на биографии латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой.
Премьера фильма "Уля" в Каннах
Латвийская спортивная история ворвалась в Канны - фильм о нашей легендарной баскетболистке Ульяне Семеновой впервые показали на одном из главных ...
Произведенный латвийской студией Ego Media фильм «Уля», созданный в сотрудничестве Латвии, Польши, Эстонии и Литвы, был отобран в один из двух главных конкурсов Каннского фестиваля. Фильм был представлен в программе Un Certain Regard («Особый взгляд») - одной из ключевых секций Каннского фестиваля. После премьеры фильм получил невероятно теплый прием публики, а длительные семиминутные стоячие овации в зале стали одним из главных эмоциональных моментов показа. Столь бурная и восторженная реакция зала растрогала до слез многих участников творческой группы. Для фильма также запланирован специальный рыночный показ.
«Уля» — оригинальная и концептуальная кинолента, основанная на идее актера Авотса и его желании сыграть историю подросткового поиска идентичности. Действие черно-белого фильма происходит в конце 1960-х годов. В творческую команду, помимо режиссера Кайришса, вошли польский оператор Войцех Старонь и художница Иева Юрьяне, а продюсером фильма стал Гунтис Тректерис. Национальная премьера фильма в Латвии ожидается этой осенью.
Легендарная баскетболистка Ульяна Семенова
Легендарная баскетболистка Ульяна Семенова.
Легенда латвийского и мирового баскетбола Ульяна Семенова ушла из жизни 8 января этого года в возрасте 73 лет. С 1968 по 1987 год она была лидером рижской команды ТТТ и сборной Латвии — одиннадцатикратной обладательницей Кубка европейских чемпионов и Кубка Лилианы Ронкетти, четырехкратной чемпионкой Спартакиады народов СССР. Выступая за сборную Советского Союза, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. В 1993 году Семенова стала первой европейкой, включенной в Всемирный баскетбольный Зал славы в Спрингфилде, в 1999 году вошла в Зал славы женского баскетбола, а в 2007 году — в Зал славы FIBA.
В последний путь проводили легенду баскетбола Ульяну Семенову (15.01.2025)
Публичное прощание с Ульяной Семеновой прошло в Большом зале Дома Рижского латышского общества, после чего она была похоронена на Рижском ...
В основной конкурс Каннского фестиваля также был отобран фильм «Минотавр» («Minotaur») российского режиссера Андрея Звягинцева, живущего во Франции. Картина была снята в Латвии и получила софинансирование Латвийского агентства инвестиций и развития в рамках программы поддержки иностранных кинопроизводств. Основное финансирование фильма обеспечили Франция и Германия.