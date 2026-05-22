Сегодня тебе говорят, как тратить твои деньги, а что завтра? Жесткое мнение о снятии пенсионных накоплений
В эфире TV24 фотограф и педагог Оярс Янсонс эмоционально выступил за право жителей свободно снимать и тратить накопления второго пенсионного уровня: "Это мои пенсионные деньги — почему кто-то должен решать за меня?"
В эфире программы «Preses Klubs» на TV24 фотограф и педагог Оярс Янсонс резко высказался против ограничений на использование накоплений второго пенсионного уровня. По его мнению, эти деньги являются частной собственностью человека, поэтому государство не должно диктовать, как ими распоряжаться.
«Это свободный выбор человека. Почему мы считаем, что кто-то знает лучше, что другому делать?» — заявил Янсонс.
Он подчеркнул, что речь идет о личных средствах граждан, а не о деньгах государства. «Эти деньги можно считать частной собственностью. Почему кто-то теперь должен решать, что я могу с ними делать, а что нет?» — сказал эксперт.
Особенно эмоционально Янсонс отреагировал на саму идею ограничивать право человека тратить собственные накопления по своему усмотрению. «Кто сейчас имеет право определять мне, что я могу делать со своими деньгами? Я хочу пить одеколон — и буду его пить. Это нормальный свободный выбор человека», — заявил он.
По мнению Янсонса, попытки ограничивать доступ к пенсионным накоплениям могут стать опасным прецедентом, когда государство постепенно начнет вмешиваться и в другие сферы жизни людей.
«Если мы допускаем один такой шаг, это только открывает дорогу следующим ограничениям. Сегодня тебе говорят, как тратить пенсионные деньги, завтра — сколько можно тратить на еду или на яхты», — отметил он.
Эксперт также раскритиковал подход, при котором власти пытаются решать за людей, что для них «правильно». «Почему мы считаем, что я знаю лучше, что тебе есть и куда тебе тратить свои деньги?» — задался вопросом Янсонс.
В завершение он подчеркнул, что человек сам должен нести ответственность за свои решения и распоряжаться собственными накоплениями без вмешательства государства. «Это твои деньги. Пока ты не нарушаешь закон — делай с ними что хочешь», — резюмировал Янсонс.