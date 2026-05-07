Политолог: идея отдать жителям пенсионные накопления может оказаться предвыборным ходом
Идея разрешить жителям Латвии забрать накопления второго пенсионного уровня звучит привлекательно, но политолог предупреждает: за громким предложением могут стоять не только забота о людях, но и предвыборные расчеты.
Лектор факультета социальных наук Рижского университета имени Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале считает, что предложения разрешить жителям изымать накопления из пенсионной системы следует оценивать осторожно, поскольку они могут иметь серьезные долгосрочные последствия для финансовой безопасности людей в старости.
Она указала, что поддержание пенсионной системы является ответственностью государства, чтобы обеспечить жителям средства к существованию в период, когда они больше не являются трудоспособными. По мнению политолога, в краткосрочной перспективе возможность изъять накопленные средства части общества может показаться привлекательной, особенно в предвыборное время. Однако люди не всегда осознают долгосрочные последствия такого решения.
В качестве примера она привела опыт Эстонии и Литвы, где часть жителей после изъятия пенсионных накоплений потратила их на краткосрочные нужды или развлечения, а не на долгосрочные вложения. По ее мнению, если такая возможность вообще будет рассматриваться, она должна быть доступна только в особых случаях, например для покрытия расходов на лечение.
Метла-Розентале отметила, что не все финансовые решения можно полностью оставлять на усмотрение самих жителей. В качестве примера она привела налоговую систему: у общества нет выбора, платить или не платить налоги, поскольку они необходимы для поддержания финансовой системы государства.
Комментируя возможность инициировать референдум по этому вопросу, политолог отметила, что в последние годы референдумные инициативы в Латвии редко были успешными. Она напомнила, что обычно необходимое число подписей удается собрать только по широко резонирующим и особенно чувствительным для общества вопросам.
По ее словам, процесс инициирования референдума сложный и занимает много времени, поэтому маловероятно, что его можно будет реализовать до следующих выборов в Сейм. По мнению Метлы-Розентале, эта инициатива скорее может стать инструментом привлечения внимания в предвыборный период.
В то же время она допускает, что часть общества такое предложение может заинтересовать — особенно тех людей, которые хотели бы использовать пенсионные накопления для улучшения качества жизни в краткосрочной перспективе.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила зарегистрировать поданный законопроект «Поправки к Закону о государственных накопительных пенсиях». Это означает, что инициаторы смогут начать сбор подписей для инициирования референдума.
Решение ЦИК было принято после оценки того, соответствует ли поданный законопроект требованиям нормативных актов к форме и содержанию. Закон предусматривает, что после регистрации инициативы можно начинать сбор подписей избирателей, чтобы в установленный срок получить необходимую поддержку для дальнейшего продвижения законопроекта.
Законопроект предусматривает изменения в системе государственных накопительных пенсий, то есть второго пенсионного уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Среди предложенных решений указана возможность для участников второго пенсионного уровня в определенных случаях получить накопленный капитал полностью или частично до достижения пенсионного возраста.
Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее одной десятой части избирателей, он передается президенту государства, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не принимает законопроект без изменений, вопрос передается на народное голосование.
ЦИК указывает, что дальнейшее развитие процесса будет зависеть от того, удастся ли в ходе сбора подписей получить необходимую поддержку избирателей.
Жители смогут подписаться за инициативу в электронном виде на портале Latvija.lv, пройдя аутентификацию с помощью надежного средства, а также очно в определенных местах сбора подписей в Латвии. Информацию о них опубликует Центральная избирательная комиссия. Сбор подписей продлится до одного года со дня регистрации инициативы.
Председатель фракции партии «Латвия на первом месте» (LPV) в Сейме Линда Лиепиня заявила агентству LETA, что она «обычный человек», который надеется достичь поставленных целей. По ее мнению, если этого не удастся сделать, причина будет не в качестве инициативы, а в высоком пороге, необходимом для проведения референдума.
Лиепиня подчеркнула, что в этой ситуации есть два аспекта, которые придется оценивать в зависимости от того, будет ли достигнута цель. При этом она признала, что будет интересно наблюдать, насколько быстро будет проходить сбор подписей.
По словам Лиепини, общественная поддержка инициативы сейчас превышает 73% опрошенных, что является очень высоким показателем. Поэтому, по ее мнению, станет видно, как жители отреагируют на инициативу, которая напрямую затрагивает их личные финансовые средства.
Как уже сообщалось, ЦИК обещала принять решение по законопроекту, поданному оппозиционной партией LPV и предусматривающему изменения в системе государственных накопительных пенсий, не позднее 7 мая.
В конце марта LPV подала в ЦИК для регистрации поправки к Закону о государственных накопительных пенсиях, чтобы начать сбор подписей за проведение референдума. Согласно установленному законом порядку, ЦИК отводится 45 дней на оценку инициативы.
В партии объясняют, что цель законопроекта — предоставить участникам накопительной пенсионной схемы большую свободу распоряжения накопленным капиталом. Предлагается предусмотреть возможность полностью или частично изъять его еще до достижения установленного законом пенсионного возраста.
LPV предлагает разрешить участникам второго пенсионного уровня выбирать между продолжением накопления, полной или частичной выплатой капитала, а также предусмотреть возможность после выплаты начать формирование нового капитала накопительной пенсии.
Депутаты LPV уже несколько раз обращались в Сейм с похожими предложениями, однако парламентское большинство их отклоняло. С учетом решений Сейма партия решила добиваться вынесения вопроса на народное голосование.
Ранее против возможности досрочного изъятия накоплений второго пенсионного уровня выступали представители финансовой отрасли, Банк Латвии и Министерство финансов. Они указывали на риски для устойчивости пенсионной системы и возможный рост бедности среди жителей в будущем.