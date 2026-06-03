Опасное селфи на высоте 50 метров: подростки забрались на вышку связи в Баложи
Двое подростков в Баложи решили испытать судьбу и забрались на вышку мобильной связи высотой более 50 метров. Это поступок шокировал местных жителей, ведь одна ошибка могла закончиться трагедией, сообщает передача "Degpunktā".
В Баложи местные жители стали свидетелями крайне опасного поступка подростков, которые забрались на вышку мобильной связи компании LMT высотой более 50 метров. Кадры, снятые очевидцем, быстро привлекли внимание общественности и вызвали серьезные опасения за безопасность детей.
На видео видно, как двое мальчиков карабкаются по конструкции телекоммуникационной башни. Один из них уже достиг вершины, в то время как второй продолжал подниматься следом. По словам автора записи, подростки быстро сделали несколько фотографий наверху и вскоре самостоятельно спустились вниз.
Несмотря на благополучный исход, местные жители признаются, что от увиденного становится не по себе. Любое неосторожное движение на такой высоте могло привести к смертельному падению.
Основание вышки скрыто среди деревьев и практически не просматривается с улицы. Поэтому прохожие не могут сразу заметить, что кто-то перелезает через ограждение, повреждает замок или пытается проникнуть на территорию. Как отмечают жители района, это не первый подобный случай. По их словам, с момента установки вышки на ней уже успели побывать несколько любителей острых ощущений.
В компании LMT сообщили, что по всей Латвии эксплуатируется более 1700 базовых станций, размещенных как на специальных башнях, так и на крышах зданий и других объектах. Каждая из них оснащается различными системами безопасности — ограждениями, сигнализацией, камерами наблюдения и другими инженерными решениями. Однако полностью охранять каждый объект физически невозможно.
«Подъем на вышку без специального оборудования — это не приключение и не безобидная игра. Это игра с собственной жизнью. Кроме того, подобные действия могут рассматриваться как правонарушение, связанное с повреждением объектов критической инфраструктуры», — подчеркнул руководитель отдела общественных отношений LMT Валдис Ялинскис.
Он также напомнил, что безопасность зависит не только от технических средств, но и от ответственности общества. «Если вы видите детей, пытающихся проникнуть на инфраструктурный объект или повредить оборудование, не оставайтесь в стороне. Попытайтесь их остановить или при необходимости вызовите полицию. Иногда именно своевременный звонок помогает предотвратить несчастье», — отметил представитель компании.
После публикации информации о происшествии компания была уведомлена о повреждении ограждения вокруг конкретной вышки. Ожидается, что меры безопасности на объекте будут дополнительно проверены и усилены.