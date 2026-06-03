Опасное селфи на высоте 50 метров: подростки забрались на вышку связи в Баложи

Основание вышки скрыто среди деревьев и практически не просматривается с улицы. Поэтому прохожие не могут сразу заметить, что кто-то перелезает через ограждение, повреждает замок или пытается проникнуть на территорию. Как отмечают жители района, это не первый подобный случай. По их словам, с момента установки вышки на ней уже успели побывать несколько любителей острых ощущений.