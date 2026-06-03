Финансовая удача и исполнение желаний: 4 знака зодиака окажутся на волне успеха
Некоторым знакам зодиака предстоит почувствовать, что обстоятельства начинают складываться в их пользу. Астрологи назвали четырех счастливчиков, которым 4 июня стоит довериться интуиции и не бояться делать ставку на собственные мечты.
Рак
Когда Меркурий в вашем знаке образует квадрат с Нептуном в Овне, вы решаете, что добьетесь успеха независимо от того, что говорят окружающие. Что бы ни происходило 4 июня и кто бы ни поддерживал вас или, наоборот, не поддерживал, вы твердо намерены осуществить свои мечты.
Меркурий заставляет вас глубже задуматься о том, что действительно важно в этой жизни. Поэтому изобилие не обязательно должно приходить извне. Вместо этого вы обращаетесь к внутреннему источнику силы и энергии, который поддерживает вашу мотивацию.
Нептун в Овне напоминает: практически каждый человек, добившийся чего-то значимого, упорно трудился ради своей цели. Удача никому не преподносится на серебряном блюде — ее создают своими руками.
Овен
Вы привлекаете изобилие и удачу, выбирая себя вместо страха.
4 июня становится для вас важным днем, Овен, потому что вы взрослеете и меняетесь так, как раньше не могли. Квадрат Меркурия и Нептуна в вашем знаке дает мощный внутренний импульс, которого вы давно не испытывали.
Меркурий в Раке побуждает вас выйти из зоны комфорта, и неожиданно вы обнаруживаете, в каких моментах перестали верить в себя. Вы намного сильнее, чем привыкли думать.
Снова и снова выбирая свою мечту и свое будущее, вы наконец осознаете: да, все, что необходимо сделать, действительно возможно.
Рыбы
Смелость помогает вам привлечь в жизнь изобилие и удачу в этот четверг.
У вас есть мечта, которую вы давно лелеете, и только сейчас вы готовы признать, что пора начать двигаться к ней. 4 июня стоит обратить внимание на идеи или увлечения, которые обладают серьезным потенциалом для заработка.
Если квадрат Нептуна в Овне и Меркурия заставляет вас думать, что вы зря потратите время или ресурсы на проверку своих замыслов, напомните себе: не стоит становиться собственным врагом.
Вам нужно поддерживать себя, а не мешать себе. Этот день кажется рискованным, и вы не уверены, что ваш план сработает. Но оставаться там, где вы находитесь сейчас, уже невозможно.
Четверг становится моментом «сейчас или никогда», и вы делаете ставку на самого себя.
Дева
Нептун в Овне находится в секторе чужих ресурсов, но, Дева, вы больше не хотите зависеть от помощи других людей в трудные моменты.
4 июня вы решаете довериться Вселенной и действовать вместе с ней. Именно этот позитивный настрой помогает привлечь в вашу жизнь поток удачи и благоприятных возможностей.
Меркурий в секторе партнерства образует квадрат с Нептуном в сфере близости, поэтому в этот четверг вы обращаетесь к высшим силам с необычной просьбой — проявить свое присутствие и поддержку.
И ответ приходит. Вы понимаете, что жизнь не обязательно должна быть постоянной борьбой. Иногда достаточно совсем немного доверия к себе, чтобы события начали складываться самым благоприятным образом.