Финансовая удача и исполнение желаний: 4 знака зодиака окажутся на волне успеха
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Астрология

Финансовая удача и исполнение желаний: 4 знака зодиака окажутся на волне успеха

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Некоторым знакам зодиака предстоит почувствовать, что обстоятельства начинают складываться в их пользу. Астрологи назвали четырех счастливчиков, которым 4 июня стоит довериться интуиции и не бояться делать ставку на собственные мечты.

Рак

Когда Меркурий в вашем знаке образует квадрат с Нептуном в Овне, вы решаете, что добьетесь успеха независимо от того, что говорят окружающие. Что бы ни происходило 4 июня и кто бы ни поддерживал вас или, наоборот, не поддерживал, вы твердо намерены осуществить свои мечты.

Меркурий заставляет вас глубже задуматься о том, что действительно важно в этой жизни. Поэтому изобилие не обязательно должно приходить извне. Вместо этого вы обращаетесь к внутреннему источнику силы и энергии, который поддерживает вашу мотивацию.

Нептун в Овне напоминает: практически каждый человек, добившийся чего-то значимого, упорно трудился ради своей цели. Удача никому не преподносится на серебряном блюде — ее создают своими руками.

Овен

Вы привлекаете изобилие и удачу, выбирая себя вместо страха.

4 июня становится для вас важным днем, Овен, потому что вы взрослеете и меняетесь так, как раньше не могли. Квадрат Меркурия и Нептуна в вашем знаке дает мощный внутренний импульс, которого вы давно не испытывали.

Меркурий в Раке побуждает вас выйти из зоны комфорта, и неожиданно вы обнаруживаете, в каких моментах перестали верить в себя. Вы намного сильнее, чем привыкли думать.

Снова и снова выбирая свою мечту и свое будущее, вы наконец осознаете: да, все, что необходимо сделать, действительно возможно.

Рыбы

Смелость помогает вам привлечь в жизнь изобилие и удачу в этот четверг.

У вас есть мечта, которую вы давно лелеете, и только сейчас вы готовы признать, что пора начать двигаться к ней. 4 июня стоит обратить внимание на идеи или увлечения, которые обладают серьезным потенциалом для заработка.

Если квадрат Нептуна в Овне и Меркурия заставляет вас думать, что вы зря потратите время или ресурсы на проверку своих замыслов, напомните себе: не стоит становиться собственным врагом.

Вам нужно поддерживать себя, а не мешать себе. Этот день кажется рискованным, и вы не уверены, что ваш план сработает. Но оставаться там, где вы находитесь сейчас, уже невозможно.

Четверг становится моментом «сейчас или никогда», и вы делаете ставку на самого себя.

Дева

Нептун в Овне находится в секторе чужих ресурсов, но, Дева, вы больше не хотите зависеть от помощи других людей в трудные моменты.

4 июня вы решаете довериться Вселенной и действовать вместе с ней. Именно этот позитивный настрой помогает привлечь в вашу жизнь поток удачи и благоприятных возможностей.

Меркурий в секторе партнерства образует квадрат с Нептуном в сфере близости, поэтому в этот четверг вы обращаетесь к высшим силам с необычной просьбой — проявить свое присутствие и поддержку.

И ответ приходит. Вы понимаете, что жизнь не обязательно должна быть постоянной борьбой. Иногда достаточно совсем немного доверия к себе, чтобы события начали складываться самым благоприятным образом.

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