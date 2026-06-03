"Корзина низких цен" почти не повлияла на стоимость продуктов в Латвии - был ли в ней вообще смысл?

Он добавил, что более выраженная смена тенденций наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил, притом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. "Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии за последний год остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне", - уточнил экономист.