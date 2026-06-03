США выводят свои войска из Литвы. Что происходит на восточном фланге НАТО?
Более 1000 американских военнослужащих и их бронетехника начали покидать Литву после завершения плановой ротации, однако подразделение, которое должно их заменить, пока не прибыло. Это случайная задержка или намеренные действия властей США?
Литву покидают два батальона 1-й кавалерийской дивизии США, дислоцированной в Техасе. Они прибыли в страну в октябре 2025 года вместе с танками Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley и самоходными гаубицами Paladin, сообщает Military Times.
Несколько источников в литовских властях подтвердили эту информацию и общественному вещателю LRT.
Следующая ротация еще оценивается
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил журналистам, что вопрос размещения следующего американского подразделения сейчас пересматривается.
«Этот вопрос в настоящее время оценивается, поскольку меняется численность американских войск в Европе», — сказал министр.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон заверил Литву: подразделение на замену прибудет. «Однако точные сроки, состав подразделения, его возможности и численность военнослужащих будут объявлены позже», — добавил Каунс.
Советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис охарактеризовал ситуацию как логичный переходный период с точки зрения логистики и подчеркнул, что Литва получила от США «очень четкое подтверждение» того, что американские войска останутся в стране и в дальнейшем.
Первая пауза с 2020 года
Ротации американских подразделений батальонного уровня в Литве начались в 2019 году. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году они были расширены до постоянного присутствия примерно 1000 военнослужащих с бронетехникой.
Если новая ротация задержится, Литва впервые с 2020 года может остаться без постоянно ротирующегося американского боевого подразделения на своей территории.
Более масштабные изменения в Европе
События в Литве являются частью более широких изменений американского военного присутствия в Европе. Агентство Reuters сообщает, что США также планируют сократить численность своих военнослужащих в Германии и Польше.
Эти изменения происходят на фоне растущих разногласий между администрацией Трампа и рядом европейских стран НАТО по вопросам американской политики на Ближнем Востоке и конфликта с Ираном.
Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсингборге 22 мая вновь выразил недовольство тем, что союзники не поддержали политику Вашингтона в отношении Ирана.