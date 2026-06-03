США выводят свои войска из Литвы. Что происходит на восточном фланге НАТО?

Советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис охарактеризовал ситуацию как логичный переходный период с точки зрения логистики и подчеркнул, что Литва получила от США «очень четкое подтверждение» того, что американские войска останутся в стране и в дальнейшем.