В Латвии резко подорожала электроэнергия. В чем причина?

Как объясняет AST, рост цен в странах Балтии в основном был обусловлен сокращением выработки электроэнергии в регионе на 28% по сравнению с предыдущим месяцем, а также повышением цен в Скандинавии на 20%. В Латвии после окончания сезона паводков существенно снизилась выработка гидроэлектростанций. Кроме того, в ряде торговых зон, связанных с Балтийским регионом, уровень цен вырос из-за недоступности части атомных электростанций, остановленных на плановый ежегодный ремонт. Снижение объемов генерации в странах Балтии привело к увеличению импорта электроэнергии из Скандинавии, что также способствовало росту цен.