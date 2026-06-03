В Латвии резко подорожала электроэнергия. В чем причина?
Средняя цена электроэнергии в торговой зоне Латвии в мае выросла на 43% по сравнению с апрелем и составила 82,14 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Об этом сообщает компания Augstsprieguma tīkls (AST).
В Эстонии цена выросла на 10,3% и составила 60,14 евро за МВт·ч, а в Литве увеличилась на 41% — до 82,21 евро за МВт·ч.
В среднем по странам Балтии цена электроэнергии в мае составила 74,83 евро за МВт·ч, что на 31,8% выше, чем в апреле, и на 10,5% выше показателя мая 2025 года.
Как объясняет AST, рост цен в странах Балтии в основном был обусловлен сокращением выработки электроэнергии в регионе на 28% по сравнению с предыдущим месяцем, а также повышением цен в Скандинавии на 20%. В Латвии после окончания сезона паводков существенно снизилась выработка гидроэлектростанций. Кроме того, в ряде торговых зон, связанных с Балтийским регионом, уровень цен вырос из-за недоступности части атомных электростанций, остановленных на плановый ежегодный ремонт. Снижение объемов генерации в странах Балтии привело к увеличению импорта электроэнергии из Скандинавии, что также способствовало росту цен.
В компании отмечают, что общий импорт электроэнергии в страны Балтии изменил тенденцию предыдущих месяцев к снижению — по сравнению с апрелем он вырос на 18,1%. В основном это произошло за счет увеличения поставок из Финляндии на 27,6%. Импорт из Польши вырос на 1,6%, тогда как импорт из Швеции сократился на 1,8%.
В AST подчеркивают, что изменения цен на электроэнергию напрямую затрагивают только тех потребителей, которые выбрали тарифные планы, привязанные к биржевой цене электроэнергии. Остальных этот рост цен тоже затронет - но позже, при пересмотре нынешних тарифов.
Как ранее писал Otkrito.lv, предприятие Sadales tīkls объявило, что планирует менять тарифы. Что ждет потребителей электроэнергии?