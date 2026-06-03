Забудьте про Турцию и Египет: премьер призывает латвийцев ехать на отдых в Латгале

Кулбергс также проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решения, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Кулбергс сообщил, что у него состоялся частный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которую также беспокоит вопрос безопасности приграничных регионов не только Латвии, но и других граничащих с Россией стран. Инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермеров и предпринимателей других отраслей, именно поэтому необходима европейская поддержка, сказал Кулбергс.