Глава Pasažieru vilciens объяснил, что будет с пассажирами, если во время поездки объявят тревогу
Что произойдет, если во время вашей поездки на поезде объявят угрозу с воздуха? Глава Pasažieru vilciens объяснил, почему пассажиров не будут немедленно эвакуировать и в каких случаях поезд вообще не остановят.
Как пояснил в эфире TV24 председатель правления компании Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс, действия железнодорожников будут зависеть от конкретной ситуации и местонахождения поезда. По его словам, при получении предупреждения об угрозе первоочередная задача — по возможности вывести поезд из потенциально опасной зоны и доставить пассажиров в место, где можно безопасно укрыться.
Ведущая программы уточнила, правильно ли она понимает, что после получения предупреждения об угрозе воздушного пространства пассажиры должны немедленно покинуть поезд.
На это Нешпорс ответил: «Не обязательно сразу в тот момент, когда возникает угроза. Мы стараемся по возможности выехать из опасной зоны и найти первое место, где можем остановиться и предоставить людям возможность укрыться в помещениях. В таком случае поезд останавливается, а наши сотрудники сопровождают пассажиров до этих помещений».
Если поезд может продолжить движение до ближайшей станции или другого места, где есть залы ожидания либо иная подходящая инфраструктура, пассажиров организованно выводят из состава и направляют в укрытие.
Однако такая возможность существует не всегда. «Если у нас нет возможности добраться до ближайшей станции, где есть такие помещения ожидания, мы останавливаемся на первой остановке, где это возможно. Тогда все остаются в поезде и ждут момента, когда мы сможем возобновить движение», — пояснил глава компании.
Нешпорс подчеркнул, что остановка поезда посреди леса или в другом труднодоступном месте не рассматривается как предпочтительный вариант.
«В лесу останавливаться нам не нужно. Мы всегда стараемся действовать так, чтобы в случае какой-либо чрезвычайной ситуации к поезду могли получить доступ соответствующие службы. Кто-то должен иметь возможность подъехать, ведь может произойти все что угодно», — отметил он.
По словам руководителя Pasažieru vilciens, именно этим принципом компания руководствуется при разработке своих алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.