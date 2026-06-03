Глава Pasažieru vilciens объяснил, что будет с пассажирами, если во время поездки объявят тревогу

Однако такая возможность существует не всегда. «Если у нас нет возможности добраться до ближайшей станции, где есть такие помещения ожидания, мы останавливаемся на первой остановке, где это возможно. Тогда все остаются в поезде и ждут момента, когда мы сможем возобновить движение», — пояснил глава компании.