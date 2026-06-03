В Латвии должны принять историческую директиву ЕС, которая коснется всех работающих

Одновременно информация о заработной плате больше не будет считаться конфиденциальной, и при желании работник сможет обсуждать ее с коллегами или другим работодателем. Работники смогут гораздо более открыто задавать вопросы и обсуждать оплату труда, а также раз в год запрашивать информацию о средней зарплате мужчин и женщин в своей должностной категории.