В Латвии должны принять историческую директиву ЕС, которая коснется всех работающих
Рынок труда стоит на пороге исторических изменений. Новая директива Европейского парламента и Совета ЕС о прозрачности оплаты труда изменит правила игры, потребовав от работодателей обеспечивать равную оплату труда женщин и мужчин. Что это будет означать для работодателей и работников? На этот вопрос отвечают эксперты Citadele banka.
Как изменятся права работников и соискателей?
Новое регулирование существенно расширит права работников и соискателей. Во время собеседования работодатель больше не сможет спрашивать о нынешней или предыдущей заработной плате кандидата. Разрешено будет спрашивать только о желаемом уровне оплаты труда на должности, на которую претендует кандидат.
Одновременно информация о заработной плате больше не будет считаться конфиденциальной, и при желании работник сможет обсуждать ее с коллегами или другим работодателем. Работники смогут гораздо более открыто задавать вопросы и обсуждать оплату труда, а также раз в год запрашивать информацию о средней зарплате мужчин и женщин в своей должностной категории.
Что придется соблюдать работодателям?
Работодателям необходимо будет создать полностью прозрачную систему оплаты труда, оценив все должности в организации по единым критериям, не зависящим от пола. Например, будут учитываться навыки и опыт, необходимые для выполнения работы, уровень умственной нагрузки, объем принимаемых решений и другие факторы.
Также необходимо будет определить принципы начисления заработной платы и регулярно рассчитывать различия в оплате труда как по компании в целом, так и по отдельным категориям должностей.
Есть опасения
Законопроект в Латвии пока не принят, поэтому директива не вступит в силу с 7 июня. С учетом изменений в правительстве неизвестно, когда это произойдет. Латвийский подход предусматривает расчет не только основной и переменной части заработной платы, но и различных дополнительных льгот, что создаст для работодателей значительную административную нагрузку.
Опасения также вызывает требование директивы раскрывать информацию об оплате труда только в том объеме, который соответствует требованиям Общего регламента по защите данных, не раскрывая персональные данные конкретных лиц. Хотя с точки зрения работника информация о заработной плате больше не считается конфиденциальной, для работодателя она по-прежнему остается конфиденциальной и должна обрабатываться в соответствии с требованиями защиты данных.