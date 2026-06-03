Чтобы решать проблемы airBaltic и Rail Baltica Андрису Кулбергсу нужен советник

В бюро премьер-министра Андриса Кулбергса будет советник по вопросам авиакомпании airBaltic и железнодорожного проекта Rail Baltica. Об этом премьер сообщил сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации правительства, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие airBaltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который "будет за это отвечать", сказал премьер.