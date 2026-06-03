В Восточной больнице начали проводить операции по коррекции зрения по новой методике

Как сообщает больница, во время процедуры в глаз устанавливается специальная линза, изготовленная индивидуально для пациента, при этом собственный хрусталик глаза сохраняется. Это признанная на международном уровне и научно обоснованная технология, обеспечивающая точную и долговременную коррекцию зрения у пациентов с различной степенью близорукости, дальнозоркости и астигматизма, в том числе в случаях, когда лазерная коррекция не подходит.