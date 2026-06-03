В Восточной больнице начали проводить операции по коррекции зрения по новой методике
В Офтальмологической клинике Рижской Восточной клинической университетской больницы (Восточная больница) пациентам стала доступна современная методика коррекции зрения — имплантация внутриглазных колламерных линз (ICL). Успешно выполнено уже более 40 таких операций.
Как сообщает больница, во время процедуры в глаз устанавливается специальная линза, изготовленная индивидуально для пациента, при этом собственный хрусталик глаза сохраняется. Это признанная на международном уровне и научно обоснованная технология, обеспечивающая точную и долговременную коррекцию зрения у пациентов с различной степенью близорукости, дальнозоркости и астигматизма, в том числе в случаях, когда лазерная коррекция не подходит.
Метод имплантации ICL особенно нужен пациентам с высокой степенью нарушения зрения или анатомическими особенностями глаз, из-за которых другие методы коррекции зрения применять невозможно. Каждый имплантат индивидуально рассчитывается и изготавливается в соответствии с параметрами зрения пациента и особенностями строения его глаза.
В отличие от ряда других методов коррекции зрения, имплантация ICL является обратимой процедурой — при необходимости имплантат можно удалить или заменить. Кроме того, во время операции не создаются необратимые изменения тканей глаза, а восстановление зрения после процедуры обычно проходит очень быстро.
Операция проводится под местной анестезией, является безболезненной и длится примерно 15–20 минут на один глаз. Если требуется коррекция зрения обоих глаз, операция обычно проводится в один день. Перед операцией пациент проходит углубленное офтальмологическое обследование, точные биометрические измерения, после чего индивидуально рассчитывается необходимый имплантат.
Чтобы оценить возможности коррекции зрения и выяснить, является ли имплантация ICL наиболее подходящим методом в конкретной ситуации, специалисты Восточной больницы приглашают пациентов записаться на консультацию к офтальмологу.