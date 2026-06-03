Премьер: налоги не резиновые - судьбу airBaltic решат уже этим летом

"В этой отрасли, которая в определенной степени чувствительна, ясность должна быть как можно скорее, потому что кредиторы и партнеры очень внимательно следят за ситуацией. Решения должны быть ответственными. Я полагаюсь на премьер-министра, что он тоже будет внимательно следить", - сказал Козловскис.