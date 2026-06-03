Премьер: налоги не резиновые - судьбу airBaltic решат уже этим летом
Премьер-министр поставил вопрос ребром: государство больше не должно в одиночку спасать airBaltic за счет налогоплательщиков. Уже этим летом власти намерены принять решение, которое определит дальнейшую судьбу национальной авиакомпании.
Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании airBaltic, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом airBaltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. На этой неделе Кулбергс поручил предоставить ему необходимую информацию.
Премьер подчеркнул, что airBaltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны "участвовать и частные деньги".
"Этим летом нужно принять решение - или-или. Других вариантов нет", - сказал Кулбергс.
В то же время Козловскис отметил, что в операционном плане airBaltic работает хорошо. По сравнению с прошлым годом в определенной степени улучшилась и пунктуальность авиакомпании.
"В этой отрасли, которая в определенной степени чувствительна, ясность должна быть как можно скорее, потому что кредиторы и партнеры очень внимательно следят за ситуацией. Решения должны быть ответственными. Я полагаюсь на премьер-министра, что он тоже будет внимательно следить", - сказал Козловскис.
Как сообщалось, 16 апреля Сейм одобрил предоставление airBaltic государственного краткосрочного займа в размере 30 млн евро. На прошлой неделе авиакомпания погасила первую часть займа в размере 6,4 млн евро.
Убытки концерна airBaltic в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро. В airBaltic пояснили, что на размер убытков в первом квартале повлияли колебания курсов иностранных валют, сокращение коммерческой поддержки и постоянное давление роста затрат по нескольким категориям.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.