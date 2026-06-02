Что, опять? airBaltic может попросить наших денег уже этим летом
Пока airBaltic рапортует об улучшении пунктуальности, цифры в отчетах говорят другое — убытки растут, IPO заморожено, а к зиме 2026/2027 компания может потребовать до 150 млн евро. Министр сообщения уже намекает: без государства не обойтись.
Латвийской национальной авиакомпании airBaltic летом может потребоваться государственное финансирование, заявил в понедельник в передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" новый министр сообщения Рихард Козловскис.
Он сообщил, что в настоящее время оценивается бизнес-план airBaltic. "Ждем утверждения от совета, а потом будем смотреть. Может понадобиться финансирование", - сказал министр.
В то же время Козловскис отметил, что в операционном плане airBaltic работает хорошо. По сравнению с прошлым годом в определенной степени улучшилась и пунктуальность авиакомпании.
Козловскис подчеркнул, что его цель как министра - сделать все возможное, чтобы airBaltic продолжала свою деятельность. "В этой отрасли, которая в определенной степени чувствительна, ясность должна быть как можно скорее, потому что кредиторы и партнеры очень внимательно следят за ситуацией. Решения должны быть ответственными. Я полагаюсь на премьер-министра, что он тоже будет внимательно следить", - сказал Козловскис.
Как сообщалось, 16 апреля Сейм одобрил предоставление airBaltic государственного краткосрочного займа в размере 30 млн евро. На прошлой неделе авиакомпания погасила первую часть займа в размере 6,4 млн евро.
Убытки концерна airBaltic в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро.
В "airBaltic" пояснили, что на размер убытков в первом квартале повлияли колебания курсов иностранных валют, сокращение коммерческой поддержки и постоянное давление роста затрат по нескольким категориям.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании финансового инвестора Ларса Тусена Aircraft Leasing 1 - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.
Планировалось, что после первичного публичного предложения (IPO) акций airBaltic Lufthansa будет владеть не менее чем 5% капитала авиакомпании, а правительство сохранит в ее капитале не менее 25% плюс одна акция. Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила возможное IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году. В годовом отчете airBaltic отмечается, что, несмотря на ожидаемое улучшение результатов операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и, с учетом текущих прогнозов, ее руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 млн евро.