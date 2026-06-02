Что, опять? airBaltic может попросить наших денег уже этим летом

Планировалось, что после первичного публичного предложения (IPO) акций airBaltic Lufthansa будет владеть не менее чем 5% капитала авиакомпании, а правительство сохранит в ее капитале не менее 25% плюс одна акция. Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила возможное IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году. В годовом отчете airBaltic отмечается, что, несмотря на ожидаемое улучшение результатов операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и, с учетом текущих прогнозов, ее руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 млн евро.