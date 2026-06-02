Уже долгое время Латвии не хватает... дождя
Май подтвердил продолжающуюся тенденцию засушливой погоды в Латвии: осадки составили лишь 38,6 мм. В ряде регионов отмечена экстремальная сухость, а температура воздуха была немного выше нормы.
Май в Латвии стал уже десятым месяцем подряд, когда среднее количество осадков по стране было ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Среднее количество осадков в мае составило 38,6 миллиметра, или 77% от показателя за период 1991-2020 годов. Меньше всего дождей было в Лиепае, где количество осадков в мае составило всего 10,4 миллиметра, а самым дождливым прошлый месяц был в Мадоне, где выпало 89,7 миллиметра осадков.
Показатель засухи и влажности в Латгале, а также местами в Видземе и на севере Курземе в мае был в пределах нормы. В других регионах страны погода была умеренно или очень сухой, а в Лиепае и Салдусе месяц был экстремально сухим.
Средняя температура воздуха в мае составила +11,7 градуса, что на 0,3 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 6 мая в Мерсрагсе - -3,1 градуса, а максимальная температура составила +28,2 градуса и была зарегистрирована 4 мая в Даугавпилсе.
3 и 4 мая было установлено 12 новых рекордов тепла. С начала года в Латвии побито 19 рекордов холода и 141 рекорд тепла.
Средняя относительная влажность воздуха в мае составила 72% - от 67% в Риге до 79% в Вентспилсе. Самые сильные порывы ветра наблюдались 27 мая в Риге - 21,5 метра в секунду.