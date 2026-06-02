ДТП на трассе P60 унесло жизнь мотоциклиста.
Аварии и происшествия
Сегодня 09:42
Столкновение с диким животным привело к гибели водителя мотоцикла
На трассе P60 в Краславском крае мотоциклист погиб, столкнувшись с диким животным. Госполиция проводит расследование.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник в Кастулинской волости Краславского края на автодороге P60. В результате столкновения погиб водитель мотоцикла Suzuki.
Госполиция начала уголовный процесс по факту произошедшего, ведется расследование.
Согласно данным Госполиции, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали девять человек, один погиб.