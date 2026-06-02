Жителей двух районов Риги на день оставят без горячей воды
Сегодня и завтра Rīgas siltums проведет гидравлические испытания теплоцентралей «Даугавгрива» и «Вецмилгравис», во время которых в этих микрорайонах не будет горячей воды.
Испытания в Даугавгриве будут проведены сегодня, а в Вецмилгрависе — 3 июня.
О планируемом прекращении подачи теплоэнергии заранее проинформированы владельцы домов и управляющие, обязанностью которых является уведомление собственников квартир.
В целях безопасности жителей, чтобы в случае возникновения повреждений в теплосетях в окружающую среду не попал горячий теплоноситель — вода зеленоватого оттенка, перед гидравлическими испытаниями ее охлаждают до плюс 45 градусов.
Гидравлические испытания проводятся в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена уже вечером того же дня, за исключением мест, где будут выявлены повреждения.