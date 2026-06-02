Завершился конкурс детских рисунков VENDEN 2026 года «Вода в нашем мире», определены победители со всей Латвии

Директор по маркетингу VENDEN Елена Козлова отмечает, что в этом году побиты несколько рекордов, в том числе получено примерно на 10% больше рисунков, чем в прошлом году: «Мы искренне рады, что интерес к конкурсу с каждым годом растет. Все больше образовательных учреждений со всей Латвии присылают рисунки, в которых дети творчески отображают свое видение значения воды в нашем мире. Мы высоко ценим вклад педагогов за их способность вдохновлять детей, знакомить с различными художественными техниками и одновременно помогать понять значение водных ресурсов в жизни человека. И в этом году призы получили лауреаты из разных регионов Латвии, а каждый участник конкурса получил персонализированный печатный диплом за участие. Искренняя благодарность педагогам и образовательным учреждениям за отзывчивость и проделанную работу!»