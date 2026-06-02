Завершился конкурс детских рисунков VENDEN 2026 года «Вода в нашем мире», определены победители со всей Латвии
Этой весной завершился уже пятый конкурс детского рисунка «Вода в нашем мире», организованный VENDEN. Ежегодно он проводится в честь Всемирного дня воды ООН. В этом году призовой фонд конкурса также составил 8500 евро - на эту сумму образовательные учреждения, в которых учатся лауреаты, смогли пополнить спортивный инвентарь или приобрести необходимые материалы для учебного процесса.
Победители были определены как независимым художественным жюри, так и в ходе общественного голосования, а одной из более чем 8200 присланных работ VENDEN присудила специальный приз симпатий.
Директор по маркетингу VENDEN Елена Козлова отмечает, что в этом году побиты несколько рекордов, в том числе получено примерно на 10% больше рисунков, чем в прошлом году: «Мы искренне рады, что интерес к конкурсу с каждым годом растет. Все больше образовательных учреждений со всей Латвии присылают рисунки, в которых дети творчески отображают свое видение значения воды в нашем мире. Мы высоко ценим вклад педагогов за их способность вдохновлять детей, знакомить с различными художественными техниками и одновременно помогать понять значение водных ресурсов в жизни человека. И в этом году призы получили лауреаты из разных регионов Латвии, а каждый участник конкурса получил персонализированный печатный диплом за участие. Искренняя благодарность педагогам и образовательным учреждениям за отзывчивость и проделанную работу!»
Больше всего – 2093 рисунка – на конкурс прислали образовательные учреждения из Рига. Очень активно участвовали также педагоги из Даугавпилса (312 рисунков), Валмиерского края (299), Юрмалы (293), Лиепаи (293), Елгавы (278), Кулдигского края (272) и других регионов. Всего на конкурс были присланы детские работы из 35 краев Латвии и 7 городов государственного значения.
И в этом году все присланные детские рисунки оценивало независимое творческое жюри, в состав которого входят два художника, члены Союза художников Латвии и педагоги Балдонской художественной школы – Таливалдис Музыкантс и Иева Музыканте. В этом году, из-за большого количества работ, принятие решения для жюри было особенно сложным. Процесс оценки длился дольше недели, и каждый рисунок был тщательно рассмотрен, чтобы достойно выделить работы, в которых наиболее полно раскрыта тема, творческое видение ребенка и художественное выражение.
В категории индивидуальных работ жюри особенно высоко оценивало самостоятельность ребенка, креативность, оригинальную интерпретацию темы, использование цветов, качество композиции и общее эстетическое впечатление от работы. При оценке групповых работ важное значение имели сотрудничество детей, сохранение индивидуального вклада каждого участника, композиционное единство, творческое использование техник и материалов, а также поддерживающая роль педагогов в процессе создания работы.
Победители как по оценке художественного жюри, так и по результатам общественного голосования были определены в четырeх категориях – в соответствии с возрастом авторов и видом работы: индивидуальной или групповой. После тщательной оценки работ художественное жюри определило 12 победителей, присудило 13 почeтных грамот, а также почти 120 поощрительных призов и около 200 благодарственных грамот за художественное исполнение. В общественном голосовании победители определялись активностью участников: с 20 по 29 марта за рисунки голосовали на сайте www.udensdiena.lv. По итогам голосования были определены 12 победителей и 28 обладателей поощрительных призов. Образовательное учреждение, которое представлял лауреат 1-го места в каждой категории, получило 500 евро на приобретение спортивного инвентаря или необходимых учебных материалов, учреждение лауреата 2-го места – 300 евро, а 3-го места – 200 евро. Авторы рисунков, в свою очередь, получили призы от партнeра VENDEN – семейного развлекательного парка отдыха ADVENTICA, расположенного в Риге в торговом центре «Olimpia», а также подарки от VENDEN.
Победители по оценке жюри:
Категория «индивидуальная работа», 2–4 года:
- “Zemūdens pasaule”, Markuss S., 4 года, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa”;
- “Lāsītes prieks un bēdas”, Eva T., 3 года, Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”;
- “Zivtiņa ūdenī”, Adrija Ļ., 3 года, Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Laumiņas Rezidence” filiāle Bākūžu ielā.
Почетные грамоты получили:
- “Ūdensmeitiņa”, Milliana Š., 4 года, Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis”;
- “Zivtiņa akvārijā un lietus uz saules”, Reičela D., 4 года, Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta Rasa” Mārupes filiāle;
- “Trubūdens”, Nora Grēta N., 4 года, Pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumzeme”.
Категория «групповая работа», 2–4 года:
- “Lielais Kanagavas vilnis”, 2. vidējā grupa, 4 года, Pirmsskolas izglītības iestāde “Mīlulis”;
- “Par tīriem Ludzas ūdeņiem”, grupa “Mārītes”, 2 года, Ludzas pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”;
- “Draudzība zem ūdens”, grupa “Zvaniņi”, 3 года, Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”.
Почетные грамоты получили:
- “Zemūdens piedzīvojumi”, grupa “Cālēni”, 4 года, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”;
- “Reņģes”, kopdarbs, autori Elija T., Estere R., Namejs N., Odrija Katrīna K., Elīna N., 4 года, Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”;
- “Zem ūdens”, kopdarbs, autori Elīza B., Dāvis B., Ieva S., Aleksandrs O., Aleksandrs S., 3 года, Eglaines pamatskolas pirmsskola.
Категория «индивидуальная работа», 5–7 лет:
- “Ūdens meitene”, Esta D., 6 лет, Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestādes “Mana Mārīte” struktūrvienība Bauskas ielā;
- “Plūdīsim pa straumi”, Ralfs Š., 5 лет, Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš”;
- “Ūdens manā pasaulē”, Jānis Vigo V., 6 лет, Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola.
Почетные грамоты получили:
- “Vannas prieki ar tīru ūdeni”, Kurts S., 5 лет, Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena”;
- “Zemūdens draudzene”, Valerija Č., 6 лет, Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes filiāle Smilšu ielā;
- “Ūdens mūsu pasaulē”, Elizabete A., 6 лет, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maza Rasiņa”.
Категория «групповая работа», 5–7 лет:
- “Ūdensrozes”, grupa “Bitītes”, 6 лет, Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde;
- “Jautrie peldētāji”, 9. grupa “Mārītes”, 6 лет, Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš”;
- “Pārgājienā ar Venden!”, grupa “Zvirbulēni”, 6 лет, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”.
Почетные грамоты получили:
- “Ūdens pasaule”, kopdarbs, autori Daniels N., Kārlis N., Tomass P., Martins Š., 5 лет, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles pirmsskola;
- “Jautrais vilnītis!”, grupa “Taurenīši”, 6 лет, Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”;
- “Raibā zemūdens pasaule”, 8. grupa “Kāpēcīši”, 5 лет, Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”;
- “Rūķēnu pastaiga lietainā dienā”, 7. grupa “Rūķēni”, 7 лет, Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”.
Победители по результатам общественного голосования:
Категория «индивидуальная работа», 2–4 года:
- “Ūdens – kā dzīvības avots”, Patrīcija J., 2 года, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” filiāle Parādes ielā;
- “Ūdens dziļumos”, Alens M., 4 года, Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”;
- “Ūdens ir it visur un arī dabai ļoti nepieciešams”, Odrija A., 3 года, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Madara”.
Категория «групповая работа», 2–4 года:
- “Okeāna dzelmē”, grupa “Zīļuki”, 4 года, Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”;
- “Ūdens burbulīšu deja”, 1. grupa “Bitītes”, 2 года, Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestāde;
- “Zivtiņas peld”, grupa “Rūķīši”, 3 года, Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde.
Категория «индивидуальная работа», 5–7 лет:
- “Tīrs ūdens, tīra pasaule - priecīgi mēs!”, Elisa Mia Ū., 5 лет, Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde;
- Ronalds S., 6 лет, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis”;
- “Ūdens - dzīvības pamats”, Marika K., 5 лет, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pirmsskola.
Категория «групповая работа», 5–7 лет:
- “Kam vajadzīgs ūdens?”, 8. grupa “Bitītes”, 5 лет, Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”;
- “Sargāsim ūdeni kopā!”, 18. grupa “Pūcēns”, 5 лет, Saldus pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”;
- “Mūsu dzīvības planēta”, 4. grupa “Gliemezīši”, 5 лет, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Māra”.
В свою очередь, приз симпатии VENDEN в этом году получила группа шестилетних детей “Lāči” из дошкольного образовательного учреждения Калнциемса “Mārīte” за творческую работу “Maģiskā okeāna dzīve”, в которой из пластилина создана яркая композиция с жизнерадостными рыбками и другими обитателями подводного мира.
Авторы работы получат подарки от VENDEN, а также приз от партнeра - семейного развлекательного парка отдыха ADVENTICA, расположенного в торговом центре «Olimpia». Кроме того, образовательное учреждение, которое представляют обладатели приза симпатии, получит денежный приз - 500 евро на приобретение спортивного инвентаря или учебных материалов.
Оценки жюри, результаты общественного голосования, условия конкурса, а также все представленные на конкурс рисунки доступны на сайте www.udensdiena.lv.