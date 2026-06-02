Пока в Латвии считают убытки от Rail Baltica, в Европе запускают один из самых длинных железнодорожных маршрутов

Маршрут свяжет крупные города Германии, Чехии и Польши до самой границы с Украиной; по одному поезду будет курсировать ежедневно в каждом направлении. Отправляясь из польского города Пшемысль на границе с Украиной, поезд будет следовать через Краков, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт и завершит путь во Франкфурте-на-Майне и аэропорту Франкфурта.