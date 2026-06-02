Пока в Латвии считают убытки от Rail Baltica, в Европе запускают один из самых длинных железнодорожных маршрутов
Как сообщает Euronews, железнодорожный и автобусный перевозчик Leo Express из Праги 25 июня запускает новый маршрут протяжённостью более 1 300 километров, который станет одним из самых длинных прямых железнодорожных сообщений в Европе.
Маршрут свяжет крупные города Германии, Чехии и Польши до самой границы с Украиной; по одному поезду будет курсировать ежедневно в каждом направлении. Отправляясь из польского города Пшемысль на границе с Украиной, поезд будет следовать через Краков, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт и завершит путь во Франкфурте-на-Майне и аэропорту Франкфурта.
Поезд на запад, отправляющийся из Пшемысля, будет отходить в 13:31, а конечная остановка — аэропорт Франкфурта — запланирована на 7:53 следующего дня. Восточный, обратный рейс будет отправляться из аэропорта Франкфурта в 8:27, прибытие в Пшемысль — в 02:23 следующего дня.
Пассажирам нового дальнего железнодорожного маршрута предложат подключение к Wi‑Fi, доступ к розеткам для зарядки устройств, напитки и кондиционирование воздуха на протяжении всей поездки.
В Латвии же, как недавно сообщал Otkrito.lv, очередной скандал вокруг Rail Baltica - выяснилось, что страна теряет 51,5 млн евро на мост для магистрали. Европа забирает деньги из-за нашей непунктуальности.