Латвия теряет 51,5 млн евро на мост для Rail Baltica: Европа забирает деньги из-за нашей непунктуальности
Европейская комиссия намерена прекратить действие соглашения о финансировании на сумму 51,5 млн евро, выделенной в рамках программы военной мобильности ЕС для строительства первых восьми опор совмещенного железнодорожно-автомобильного моста через Даугаву возле Саласпилса.
Причиной стало существенное отставание от графика. Несмотря на подписанное в январе 2024 года соглашение, строительные работы по основному объекту так и не начались. По оценке Еврокомиссии, задержка уже превысила один год.
Почему проект оказался под угрозой
Первоначально общая стоимость строительства моста в ценах 2020 года оценивалась примерно в 199 млн евро. Однако в процессе реализации выяснилось, что предложенное подрядчиком техническое решение значительно дороже. По словам бывшего министра сообщения Аттиса Швинки, в прошлом году был представлен вариант строительства стоимостью около 800 млн евро. После этого Министерство сообщения потребовало пересмотреть проект и оптимизировать его, установив предельную стоимость примерно в 280 млн евро.
Именно резкий рост расходов стал одной из главных причин конфликта с европейскими финансовыми требованиями.
В рамках программы военной мобильности Латвия уже получила авансовый платеж в размере 25,776 млн евро. Теперь эти средства придется вернуть Европейской комиссии.
Кроме того, отпадает необходимость в предусмотренном ранее государственном софинансировании и авансировании проекта из бюджета Латвии.
Почему Еврокомиссия решила закрыть соглашение
В марте этого года Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) уведомило Министерство сообщения о намерении прекратить проект.
В Брюсселе считают, что расторжение соглашения выгодно обеим сторонам:
- ЕС сможет перераспределить деньги на другие проекты;
- Латвия сохранит возможность повторно подать заявку на финансирование в рамках нового конкурса CEF («ReFlow call»);
- страна сможет представить уже доработанный и более реалистичный проект.
По словам Швинки, министерство длительное время пыталось согласовать изменения в действующем договоре, однако условия финансирования были привязаны к конкретным параметрам проекта и не позволяли существенно изменить его содержание. Министр отметил, что существовал риск построить за европейские деньги только опоры моста, тогда как на завершение самого сооружения средств не было бы. Это могло привести к неэффективному расходованию государственных средств.
Что планируется дальше
Министерство сообщения продолжает работу над оптимизацией проекта.
Основные задачи сейчас:
- пересмотреть технические решения;
- уточнить реальную стоимость строительства;
- удержать общие расходы в пределах примерно 280 млн евро;
- разделить проект на железнодорожную и автомобильную части;
- подготовить новую заявку на финансирование ЕС.
Особое внимание будет уделено железнодорожной части, поскольку финансирование CINEA распространяется только на железнодорожную инфраструктуру. Для автомобильной части рассматриваются отдельные варианты финансирования, включая механизмы государственно-частного партнерства (PPP). Также не исключается вариант, при котором автомобильная инфраструктура будет строиться независимо от железнодорожной.
Почему мост важен
Мост возле Саласпилса считается одним из ключевых объектов латвийского участка проекта Rail Baltica. Он должен обеспечить как движение поездов новой европейской железнодорожной магистрали, так и автомобильное сообщение через Даугаву.
Кроме транспортного значения объект имеет и военное значение, поэтому ранее получил финансирование из фонда военной мобильности Европейского союза.
Еще осенью прошлого года программа Латвийского телевидения de facto сообщала, что освоение выделенных на проект 50 млн евро находится под угрозой. Теперь этот риск фактически подтвердился, а Латвии придется искать новый формат реализации проекта и новые источники финансирования.