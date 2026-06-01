Сегодня 13:22
Латвийским предпринимателям бесплатно предлагают важную услугу. Кто может на нее претендовать?
Адвокатское бюро COBALT создало специализированную программу поддержки COBALT Startup Legal Clinic, предлагая латвийским стартапам возможность получить до двух часов бесплатных юридических консультаций без каких-либо обязательств или скрытых условий.
Программа предназначена для стартапов различных отраслей и стадий развития — от этапа идеи до быстрорастущих компаний, привлекающих инвестиции или расширяющих деятельность на международных рынках. Ее цель — помочь предприятиям своевременно решать юридические вопросы, которые могут существенно повлиять на развитие бизнеса и темпы его роста.
В рамках программы стартапы могут получить полный спектр юридической поддержки, в том числе по следующим вопросам:
- корпоративное и коммерческое право;
- привлечение финансирования и инвестиций;
- защита интеллектуальной собственности;
- управление персоналом и создание систем мотивации сотрудников;
- налоговые вопросы;
- вопросы соблюдения нормативных требований.
Прием заявок открыт для всех стартапов, которым требуется юридическая поддержка в Латвии. В то же время в COBALT отмечают, что подача заявки автоматически не гарантирует участие в программе — каждая заявка будет рассматриваться индивидуально.