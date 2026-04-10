Бесплатная юридическая помощь в Латвии: кто и как ее может получить?
Что делать, если жизнь сложилась так, что без юриста не обойтись, но дорогого специалиста ты не можешь себе позволить? Можно ли получить консультацию бесплатно? Разъясняет заместитель директора Судебной администрации по вопросам юридической помощи и государственной компенсации потерпевшим Елена Барбале.
Когда можно не платить?
- Если у вас есть статус малоимущего или малообеспеченного домохозяйства, что подтверждается справкой, выданной социальной службой.
- Если вы внезапно оказались в ситуации, которая не позволяет обеспечить защиту своих прав, например, в случае стихийного бедствия или насилия.
- Если вы находитесь на полном обеспечении государства или самоуправления, что подтверждается справкой, выданной учреждением.
В каких ситуациях можно обратиться за помощью?
В семейном праве – расторжение брака, взыскание алиментов, право общения с ребенком, установление отцовства и др.
В обязательственном, жилищном, вещном и имущественном праве – взыскание долга и убытков, ненадлежащее выполнение обязанностей по управлению, отмена договора дарения, прекращение общей собственности, выселение из жилого помещения и др.
В трудовом праве – признание увольнения недействительным, восстановление на работе, взыскание заработной платы и др.
В случае неплатежеспособности физического лица – подача заявления в суд, если долговые обязательства превышают 5000 евро.
Действия присяжного судебного исполнителя – подача жалобы в суд, если совершены противоправные действия.
Наследственное право – споры о наследстве, оспаривание завещания и др.
Другие дела – установление юридического факта, ограничение дееспособности лица и др.
В административных делах – обжалование решения сиротского суда по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка и др.
В других административных делах при обращении в суд – суд (судья) предоставляет юридическую помощь с учетом сложности дела и имущественного положения физического лица; администрация на основании решения суда назначает поставщика юридической помощи.
В процессе в Конституционном суде – если при первоначальном обращении с конституционной жалобой было принято решение об отказе в возбуждении дела из-за отсутствия или недостаточности юридического обоснования.
В уголовном процессе – обеспечение защиты в уголовном процессе, представительство и юридическая помощь потерпевшим и др. Чтобы получить юридическую помощь в уголовном процессе, необходимо обратиться к лицу, ведущему процесс (следователю, прокурору или судье).
Лицу, сообщившему о нарушениях (осведомителю) – право на государственную юридическую помощь есть, если лицо предварительно признано осведомителем и в связи с этим для него наступили неблагоприятные последствия.
Какие документы необходимы?
Заявление (форма) на получение государственной юридической помощи. Форму можно получить в самоуправлении – в социальной службе и сиротском суде, а также в Судебной администрации, центре обслуживания клиентов или на сайте учреждения.
Также необходимы копии документов, связанных с делом и подтверждающих статус.
Куда обращаться?
- Через электронную услугу на портале latvija.lv.
- По почте в Судебную администрацию: ул. Антонияс 6, Рига, LV-1010.
- Лично – в Судебной администрации: бульвар Райня, 15, Рига.
- В электронном виде, подписав безопасной электронной подписью и отправив на адрес: pasts@ta.gov.lv.