После праздника в Саласпилсе пустят дополнительный ночной поезд до Риги

Поезда из Риги в Саласпилс как в рабочие, так и в выходные дни ходят один-два раза в час по интервальному графику, отправляясь с Рижского центрального вокзала на 9-й и 39-й минутах каждого часа. Опубликованное на сайте и в мобильном приложении Vivi расписание включает все актуальные изменения, в том числе информацию о дополнительном рейсе. По вопросам расписания поездов, покупки билетов и другим вопросам, связанным с поездками, можно обращаться в Центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.