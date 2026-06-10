После праздника в Саласпилсе пустят дополнительный ночной поезд до Риги
После большого праздничного вечера в Саласпилсе организаторы предусмотрели еще одну важную деталь — она пригодится тем, кто не хочет уезжать рано.
Чтобы посетители праздника Саласпилсского края могли после мероприятия удобно вернуться в Ригу, в ночь с 13 на 14 июня назначен дополнительный электропоезд Vivi. Он отправится из Саласпилса в 00:05 и прибудет в Ригу в 00:30.
В этом году Саласпилс отмечает 840-летие, предлагая жителям края и гостям широкую развлекательную программу в течение всей недели. Кульминация праздника состоится 13 июня: в этот день пройдут также соревнования по бегу на разных дистанциях и концерт в Латвийском национальном ботаническом саду, где вечером выступят группы Dziļi violets и Bermudu Divstūris.
Из Риги до Саласпилса на поезде можно добраться примерно за 20 минут, что делает поезд одним из самых удобных способов посетить праздник края и избежать пробок и поисков парковки. Кроме того, железнодорожная остановка находится прямо напротив входа в Латвийский национальный ботанический сад.
Поезда из Риги в Саласпилс как в рабочие, так и в выходные дни ходят один-два раза в час по интервальному графику, отправляясь с Рижского центрального вокзала на 9-й и 39-й минутах каждого часа. Опубликованное на сайте и в мобильном приложении Vivi расписание включает все актуальные изменения, в том числе информацию о дополнительном рейсе. По вопросам расписания поездов, покупки билетов и другим вопросам, связанным с поездками, можно обращаться в Центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.
Заботясь о безопасности пассажиров, Vivi напоминает, что у кондукторов на форме всегда закреплены камеры, которые при необходимости позволяют связаться с ответственными службами. Учитывая ожидаемый большой пассажиропоток, в этом ночном поезде из Саласпилса в Ригу Vivi дополнительно обеспечит присутствие сотрудников охраны.