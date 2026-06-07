Саласпилс начинает праздновать день рождения: впереди неделя концертов, спорта и семейного веселья

Праздничная программа растянется на всю неделю, так что повод выйти из дома найдется почти каждый день. Организаторы обещают, что интересно будет и семьям с детьми, и любителям музыки, и тем, кто хочет активно провести время, и тем, кто просто соскучился по летним городским праздникам.