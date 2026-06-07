Саласпилс начинает праздновать день рождения: впереди неделя концертов, спорта и семейного веселья
Сегодня, 7 июня, в Саласпилсе стартует праздничная неделя, посвященная дню рождения города. В этом году праздник решили не ограничивать одним днем: жителей края и гостей ждет целый марафон событий.
Праздничная программа растянется на всю неделю, так что повод выйти из дома найдется почти каждый день. Организаторы обещают, что интересно будет и семьям с детьми, и любителям музыки, и тем, кто хочет активно провести время, и тем, кто просто соскучился по летним городским праздникам.
В программе — выступления коллективов Саласпилсского края, театральные постановки, походы, спортивные события, вечер на Саласпилсском пляже с прогулками на лодках и специальным световым представлением. Для тех, кто любит танцы и живую музыку, запланирован зеленый бал с группой Sestā jūdze.
На праздничных площадках выступят и хорошо известные в Латвии артисты и группы. В программе заявлены Labvēlīgais tips, Sestā jūdze, Very Cool People, певица Айя Андреева и другие исполнители.
Отдельный день в программе отведен молодежи. 9 июня у Саласпилсского спортивного дома пройдут разные активности, этап турнира по баскетболу 3x3, а также концерт группы Singapūras satīns.
Спортивная часть праздника тоже обещает быть насыщенной. В течение недели можно будет не только гулять и слушать музыку, но и участвовать в активностях на свежем воздухе, отправиться в походы или проверить свои силы в полумарафоне.
Главная кульминация праздника пройдет 13 июня на территории Национального ботанического сада. В течение всего дня там будут работать развлечения для детей, рынок KUKŪ с продукцией домашних производителей, «Садовый ресторан», театральная постановка и выступление школы барабанов. Свои активности подготовят и муниципальные предприятия края.
Вечером праздничное настроение усилят концерты групп Dziļi violets и Bermudu divstūris. Именно финальный день в Национальном ботаническом саду должен стать самым масштабным и шумным событием всей праздничной недели.
Организаторы также приглашают заранее купить билеты в кассах Biļešu paradīze на концерт танцевальной группы Buras «SALAS STĪGAS». В этом проекте танцоры расскажут историю Саласпилса в живом сопровождении группы DAGAMBA.