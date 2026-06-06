В Юрмале планируют установить шкафчики для вещей прямо у пляжа
В Юрмале хотят сделать пляжный отдых удобнее и безопаснее: на популярных участках побережья планируют установить шкафчики для хранения личных вещей отдыхающих.
Городское самоуправление объявило несколько электронных аукционов на аренду территорий. Победители аукционов должны будут разместить на этих участках шкафчики для хранения личных вещей.
Срок аренды территорий предусмотрен до конца 2031 года.
В самоуправлении агентству LETA пояснили, что шкафчики планируется установить рядом с пляжем для безопасного хранения личных вещей и повышения комфорта посетителей. Поэтому дума решила организовать аукционы на право аренды пяти мест на пляже Юрмалы — в Булдури, Дзинтари, Майори и Каугури, а также двух мест на парковках у пляжа на улице Дзимтенес и 36-й линии.
Самоуправление выставляет на аукцион часть пляжной территории от улицы Бризес в направлении улицы Звиню, от улицы Каптейня Золта в направлении улицы Вежу, от улицы Пилсоню в сторону Дубулты, часть территории между улицами Мадонас и Малпилс, а также между 7-й и 6-й линиями. Шкафчики также планируется разместить на частях земельных участков на улице Дзимтенес и 36-й линии.
Заявки на участие в аукционах можно подать до 25 июня, сами аукционы завершатся 6 июля.