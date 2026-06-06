В Юрмале планируют установить шкафчики для вещей прямо у пляжа

В самоуправлении агентству LETA пояснили, что шкафчики планируется установить рядом с пляжем для безопасного хранения личных вещей и повышения комфорта посетителей. Поэтому дума решила организовать аукционы на право аренды пяти мест на пляже Юрмалы — в Булдури, Дзинтари, Майори и Каугури, а также двух мест на парковках у пляжа на улице Дзимтенес и 36-й линии.