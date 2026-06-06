"Король" оздоровительных чаев Артур Терешко о лекарственных растениях: "Так уж Боженька устроил"

Мне нравится погружаться в базы научных трудов. Я знаю, где и что искать, и мне нравится делать обзоры по лекарственным растениям. Изучение растений — это непрерывно развивающийся процесс, так как всегда появляется что-то новое. И если кто-то утверждает, что фитотерапии не хватает клинических исследований или доказательств, это не соответствует действительности. Исследования есть. Часто проблема заключается лишь в том, что не все знают, где их искать и как интерпретировать.