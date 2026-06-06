"Король" оздоровительных чаев Артур Терешко о лекарственных растениях: "Так уж Боженька устроил"
Как летом грамотно использовать силу природы, когда лекарственные растения действительно помогают и как не переоценить их возможности, — в интервью журналу «Par Veselību» рассказывает врач, фитотерапевт и «король» оздоровительных чаев Артур Терешко.
Как летом меняются физиологические потребности человека по сравнению с осенью, зимой и весной?
Летом физиологические потребности человека существенно отличаются от осенних, зимних и даже весенних, главным образом из-за влияния света и солнца. Зимой доминирует темнота (до 11-15 часов в сутки), а летом световой день достигает примерно 15 часов, и это заставляет организм перестраивать свои биоритмы.
Солнечный свет стимулирует центральную нервную систему: человек становится более бодрым, активным, больше двигается и проявляет инициативу. Соответственно, возрастает и потребность организма в питательных веществах, витаминах и качественной еде. Слава богу, природа это и дает.
В этом плане она работает удивительно синхронно с физиологическими потребностями человека: весной и летом, когда у организма возрастает потребность в витаминах и биологически активных веществах, начинается сезон зелени. Именно тогда доступны свежие лекарственные растения, зеленый лук и различные дикорастущие травы, которые особенно богаты биологически активными веществами. И хотя сушеные растения сохраняют свои лечебные свойства в течение нескольких лет, действие свежих трав выражено значительно сильнее.
Существенную роль летом играет и влияние солнца на гормональную систему. Солнечный свет способствует регуляции мелатонина, что улучшает качество сна. Хотя дни длинные, у людей, которые достаточно времени проводят на улице, летом проблемы со сном наблюдаются реже, чем зимой. Казалось бы, зимой человек должен спать как медведь в берлоге, но в реальности именно в этот период бессонница встречается чаще.
Также под воздействием УФ-излучения в организме вырабатывается витамин D, который накапливается и обеспечивает запасы на два-три месяца. Не бывает так, что сегодня он есть, а завтра исчез.
Если говорить о лекарственных растениях, то летом их роль становится особенно важной: они служат не просто профилактическим средством, но и активным поддержанием баланса в организме. Считается, что срок годности лекарственных трав составляет два-три года, а корешков — до пяти лет.
Какие растения актуальны именно сейчас?
Цветущую сейчас примулу (первоцвет) можно использовать как для улучшения здоровья дыхательных путей, так и для укрепления сердца — она способствует отхаркиванию, расширяет сосуды, тем самым поддерживая сердечно-сосудистую систему, немного снижая артериальное давление и стабилизируя сердечный ритм. Рекомендую собирать и использовать ее в том числе в свежем виде: немного измельчить, чтобы активизировать выделение полезных веществ, залить горячей водой и пить как настой.
Также цветы боярышника — это классическое средство при нарушениях сердечного ритма. Они могут быть полезны и людям с мерцательной аритмией, поэтому во время цветения рекомендуется собирать цветки — как для употребления в свежем виде, так и для сушки на зиму.
Мерцательная аритмия — это серьезное нарушение здоровья с повышенным риском образования тромбов, поэтому лекарственные растения ни в коем случае не заменяют назначенную врачом терапию. Чай или настой боярышника в таких случаях можно использовать только как дополнительное средство, проконсультировавшись со специалистом.
Я не призываю отказываться от лекарств, особенно при серьезных диагнозах, например, при лечении сердечной аритмии. Однако лекарственные растения в качестве дополнительной терапии могут оказать существенную поддержку организму, помогая улучшить самочувствие и стабилизировать состояние здоровья.
Как вы оцениваете научно-доказательную базу в фитотерапии — достаточно ли изучены лекарственные растения?
Мне нравится погружаться в базы научных трудов. Я знаю, где и что искать, и мне нравится делать обзоры по лекарственным растениям. Изучение растений — это непрерывно развивающийся процесс, так как всегда появляется что-то новое. И если кто-то утверждает, что фитотерапии не хватает клинических исследований или доказательств, это не соответствует действительности. Исследования есть. Часто проблема заключается лишь в том, что не все знают, где их искать и как интерпретировать.
Есть ли растения, действие которых существенно отличается в зависимости от сезона?
Да, действие лекарственных растений действительно может сильно отличаться в зависимости от сезона и стадии развития растения. В фитотерапии существует общий принцип: надземные части (листья, цветы) наиболее ценны в начале цветения растения, в то время как корни лучше всего собирать ранней весной или осенью.
Весной, пока растение еще не выгнало стебель, все питательные вещества сконцентрированы в корне, так как активный цикл роста еще не начался. Осенью же растение снова «втягивает» свою энергию обратно в корневую систему, чтобы подготовиться к зимовке и следующему вегетационному периоду. Это объясняет, почему именно в эти периоды корни содержат самую высокую концентрацию биологически активных веществ. Когда растение уже пускает стебель, все ценное «уходит вверх».
Для надземных частей ключевым является период цветения, так как именно тогда растение концентрирует свои ресурсы для формирования семян, то есть «потомства». Это первичная биологическая функция растения, а не лечение человека. Но так уж Боженька устроил, что в этом процессе образуются и ценные для человека биологически активные вещества, которые позволяют использовать растения в медицине.
И все же у каждого растения есть свои нюансы. Например, сныть ценна уже на стадии листьев — она улучшает пищеварение и помогает снизить уровень мочевой кислоты в организме. Однако во время цветения ее действие становится более выраженным, так как концентрация некоторых активных веществ увеличивается именно при зацветании. Цветки сныти могут быть особенно полезны при подагре, помогая уменьшить боль в суставах и концентрацию мочевой кислоты в крови.
В свою очередь, состав листьев брусники отличается в зависимости от времени сбора. Ранней весной в них концентрация активных веществ выше, чем летом, так как еще не началось перенаправление энергии на формирование ягод. В целом можно сказать, что действие лекарственных растений тесно связано с их естественным циклом развития, и правильно выбранное время сбора напрямую влияет на их эффективность.
Как бы вы определили границу между профилактической фитотерапией и реальным лечением?
Если у человека, к примеру, затяжной кашель, нарушения мочеиспускания или другие проблемы со здоровьем, в первую очередь необходимо обратиться к врачу и пройти необходимые обследования — анализы, ультрасонографию и другие диагностические тесты. Одни и те же жалобы могут указывать на совершенно разные заболевания, и точный диагноз можно поставить только с помощью медицинского обследования.
Фитотерапия в таких случаях чаще всего выступает как дополнительная терапия, а не основное лечение. В ситуациях, когда необходима, например, антибактериальная терапия, назначенные врачом медикаменты незаменимы. Но параллельно можно принимать и растительные препараты, чтобы снизить побочные эффекты и поддержать организм.
Особенно это важно во время и после приема антибиотиков, так как эти лекарства влияют на микрофлору кишечника. В дополнение к доступным в аптеках пробиотикам можно использовать и натуральные решения, например, ферментированные молочные продукты. Подобно тому, как выращивают чайный гриб, можно вырастить и молочный гриб, то есть культуры молочнокислых бактерий. Ведь у коровки, которую кормили травой, в молоке есть лактобактерии, и если оставить его в соответствующих условиях — в тепле около 37-38 °C, — молоко сворачивается, и в нем образуется чистая культура лактобактерий. Такие продукты рекомендуется употреблять для восстановления микрофлоры кишечника.
Как ни удивительно, ферментированные продукты можно готовить не только осенью из капусты, но и летом, используя различные растения. Для квашения подходят не только овощи, но и отдельные дикорастущие травы, например: сныть, крапива, листья иван-чая, медуница, марь белая, побеги купыря лесного, а также ботва культурных растений — свеклы, редиса, моркови.
В результате получаются квашеные, готовые к употреблению продукты, богатые полезными молочнокислыми бактериями.