В Екабпилсе драка на аллее Дружбы закончилась задержанием и штрафом
Уличная драка в центре Екабпилса закончилась погоней за нетрезвым молодым человеком. После попытки сбежать от муниципальной полиции нарушитель был задержан и оштрафован.
Жителям Екабпилса не нужно ехать в Юрмалу за кровавыми зрелищами, поскольку вечером во вторник, 2 июня, на улице Драудзибас аллея в Екабпилсе между двумя мужчинами вспыхнула драка, на место которой была вызвана муниципальная полиция, сообщает местная радиостанция Radio 1.
В беседе с Radio 1 начальник муниципальной полиции Екабпилсского края Инга Логина сообщила, что вызов на Драудзибас аллея поступил в 20:31. В полицию сообщили, что в драке участвуют несколько человек. На место происшествия выехал экипаж из трех сотрудников.
В момент прибытия полиции размахивание кулаками было прекращено, однако между двумя участниками драки продолжалась ожесточенная словесная перепалка.
Молодого человека, который вел себя наиболее агрессивно, муниципальная полиция задержала и повела к служебному автомобилю, однако он вырвался из рук полицейских и попытался скрыться. Тем не менее этот маневр ему не удался — сотрудник полиции догнал беглеца.
Молодому человеку был назначен штраф за неповиновение требованиям должностного лица в размере 70 евро. Полиция также установила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,92 промилле.
Второй молодой человек, участвовавший в драке, задержан не был, поскольку его поведение не носило агрессивного характера.
Инга Логина добавила, что если после драки кто-либо из ее участников получил телесные повреждения, необходимо обратиться к врачу, определить степень тяжести травм и подать заявление в Государственную полицию о причинении телесных повреждений.