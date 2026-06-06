В Екабпилсе драка на аллее Дружбы закончилась задержанием и штрафом

Молодого человека, который вел себя наиболее агрессивно, муниципальная полиция задержала и повела к служебному автомобилю, однако он вырвался из рук полицейских и попытался скрыться. Тем не менее этот маневр ему не удался — сотрудник полиции догнал беглеца.