Цель достигнута: в стране ЕС постановили, что граница с РФ останется закрытой неопределенно долго
Правительство Финляндии постановило, что восточная граница страны по-прежнему будет оставаться закрытой. Конечный срок этого решения не установлен – оно действует до особого распоряжения. Новое постановление отменяет решение, принятое в апреле 2024 года.
Министерство внутренних дел страны сообщает, что закрытие границ привело к желаемой цели: так называемая инструментализированная миграция на восточной границе прекратилась.
Пункты пропуска на границе между Финляндией и Россией закрыты уже с декабря 2023 года. В настоящее время разрешено только железнодорожное грузовое сообщение через пограничную станцию Вайниккала.
До закрытия восточной границы через пункты пропуска в Финляндию успели проникнуть граждане третьих стран без необходимых документов на въезд.
По данным министерства внутренних дел страны, направляемая миграция – один из способов России оказывать давление и влиять на безопасность и стабильность Финляндии и ЕС.
По мнению финских властей, угроза возобновления и расширения этого явления по-прежнему существует. Это создало бы серьёзную угрозу национальной безопасности Финляндии и общественному порядку в стране.