Латвия меняет стратегию: бойкот соревнований больше не считается лучшим ответом РФ и Беларуси
Латвийским спортсменам больше не рекомендуют бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов. Вместо этого им предлагают бороться за победы, избегать совместных фото и публичного общения.
Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) утвердил новые рекомендации по участию наших спортсменов в международных соревнованиях, где могут выступать представители России и Беларуси под так называемым нейтральным статусом. Документ был подготовлен после решения Международного олимпийского комитета (МОК) смягчить ограничения для белорусских спортсменов, а также на фоне отсутствия единой позиции стран Европейского союза по данному вопросу.
При этом ЛОК подчеркивает, что его принципиальная позиция остается неизменной: комитет не поддерживает решения МОК и отдельных международных федераций, позволяющие спортсменам из стран-агрессоров возвращаться в международный спорт. По мнению ЛОК, такое возвращение является преждевременным и противоречит основным олимпийским принципам, поскольку способствует продвижению интересов государств-агрессоров через инструменты так называемой «мягкой силы».
Отказ от бойкота
Вместе с тем в ЛОК пришли к выводу, что политика самоизоляции и бойкотов не всегда приносит желаемый результат.
В документе отмечается, что отказ латвийских спортсменов от участия в соревнованиях фактически может играть на руку представителям России и Беларуси, лишая латвийских атлетов возможности бороться за медали, рейтинговые очки и олимпийские квоты.
Поэтому новая стратегия предусматривает более активный и прагматичный подход: латвийские спортсмены должны продолжать выступать на международной арене и бороться за максимально высокие результаты, одновременно поддерживая Украину и контролируя соблюдение соперниками условий нейтрального статуса.
Четыре основных направления
Утвержденная модель действий основывается на четырех ключевых принципах.
Первый предусматривает последовательную поддержку и солидарность с украинским спортивным сообществом при принятии всех решений.
Второй предполагает активное участие латвийских спортсменов в соревнованиях с целью не допустить получения международного признания, медалей и квот представителями стран-агрессоров.
Третий вводит различный подход к взрослому и детско-юношескому спорту. Во взрослом спорте предлагается сохранять строгую дистанцию и не допускать нормализации международных преступлений. В молодежном спорте международные соревнования рассматриваются как инструмент долгосрочной дерерадикализации и распространения демократических ценностей.
Четвертый принцип предусматривает, что политические заявления и официальные протесты должны оставаться ответственностью спортивных организаций и должностных лиц, а не несовершеннолетних спортсменов.
Никаких совместных фото и пресс-конференций
Особое внимание в рекомендациях уделено поведению спортсменов на соревнованиях. ЛОК советует соблюдать официальные протокольные требования лишь в той степени, которая необходима для предотвращения дисквалификации или других санкций.
Латвийским спортсменам также рекомендуется максимально дистанцироваться от так называемых индивидуальных нейтральных атлетов.
В частности, предлагается:
- избегать совместных фотографий и видеозаписей;
- не участвовать в общих пресс-конференциях и интервью;
- соблюдать дистанцию во время церемоний награждения;
- не создавать совместный публичный контент с представителями России и Беларуси.
Особые правила для социальных сетей
Отдельный раздел посвящен так называемой цифровой гигиене.
ЛОК рекомендует спортсменам не вступать в дискуссии с представителями стран-агрессоров в социальных сетях, а также не делиться их публикациями и не реагировать на размещаемый ими контент.
Кроме того, спортсменам предлагается внимательно следить за соблюдением соперниками условий нейтрального статуса. Если будут замечены признаки использования запрещенной символики или другие нарушения требований нейтральности, латвийские атлеты должны немедленно сообщать об этом организаторам соревнований и международным спортивным федерациям.
Таким образом, Латвийский олимпийский комитет фактически отказался от стратегии пассивного бойкота и сделал ставку на участие в соревнованиях, сохраняя при этом максимально жесткую дистанцию по отношению к спортсменам из России и Беларуси и продолжая подчеркивать поддержку Украины.