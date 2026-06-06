Латвия меняет стратегию: бойкот соревнований больше не считается лучшим ответом РФ и Беларуси

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) утвердил новые рекомендации по участию наших спортсменов в международных соревнованиях, где могут выступать представители России и Беларуси под так называемым нейтральным статусом. Документ был подготовлен после решения Международного олимпийского комитета (МОК) смягчить ограничения для белорусских спортсменов, а также на фоне отсутствия единой позиции стран Европейского союза по данному вопросу.