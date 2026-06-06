Вильнюс опять обошел Ригу: литовский аэропорт обогнал латвийский по числу пассажиров
В Вильнюсском аэропорту в мае было больше прибывших и вылетевших пассажиров, чем в Рижском аэропорту. Как сообщают литовские СМИ, это произошло впервые.
Как заявил генеральный директор Литовских аэропортов Симонас Барткус, без учета транзитных пассажиров, не покидающих терминал, в мае через Вильнюсский аэропорт прошло около 535 тысяч пассажиров, тогда как через Рижский аэропорт — примерно 499 тысяч.
«Во всех аэропортах Литвы в мае было обслужено 734 400 пассажиров — это на 8,5 % больше, чем годом ранее, и новый месячный рекорд, превзошедший предыдущий максимум в 707 тысяч пассажиров, установленный в августе 2025 года», — отметил Барткус.
При этом была зафиксирована тенденция к снижению числа пассажиров чартерных рейсов, однако количество пассажиров регулярных рейсов выросло на 14 % благодаря открытию новых маршрутов.
В 2025 году сеть литовских аэропортов стала крупнейшей в странах Балтии. На долю объединенной сети аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги пришлось 40,3 % регионального рынка Балтии, а общее число обслуженных пассажиров превысило 7,16 миллиона человек.
В Рижском аэропорту за первые четыре месяца этого года было обслужено 1,997 миллиона пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что пассажиров Рижского аэропорта будут кормить и продавать им сувениры швейцарцы и мальтийцы.