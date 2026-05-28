Пассажиров Рижского аэропорта будут кормить и продавать им сувениры швейцарцы и мальтийцы

Avolta — глобальный оператор розничной торговли и общественного питания для путешественников со штаб-квартирой в Швейцарии, обеспечивающий интегрированные решения для покупок и питания в аэропортах, на автомагистралях, в круизных и паромных терминалах, на железнодорожных станциях и в других местах с интенсивным пассажиропотоком по всему миру. Компания работает более чем в 70 странах почти в 1000 локациях, в том числе в стратегически важных европейских авиаузлах — аэропортах Стокгольм-Арланда, Хельсинки, Лондон-Хитроу, Франкфурт, Амстердам-Схипхол и Цюрих.