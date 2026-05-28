Пассажиров Рижского аэропорта будут кормить и продавать им сувениры швейцарцы и мальтийцы
В международном конкурсе на управление коммерческими площадями пассажирского терминала RIX Рижский аэропорт определил победителей во всех четырех лотах — в сегментах беспошлинной торговли и общественного питания, розничной торговли, а также услуг бизнес-залов.
Как сообщает аэропорт, победителем в лоте беспошлинной торговли и общественного питания признана швейцарская компания Dufry International AG, работающая под брендом Avolta, в лоте розничной торговли — мальтийская компания Calpe Associates, работающая по франшизе WHSmith, а в лоте услуг бизнес-залов — нынешний поставщик услуги TAV Latvia Operations Services, работающий в Риге под брендом Primeclass.
Avolta — глобальный оператор розничной торговли и общественного питания для путешественников со штаб-квартирой в Швейцарии, обеспечивающий интегрированные решения для покупок и питания в аэропортах, на автомагистралях, в круизных и паромных терминалах, на железнодорожных станциях и в других местах с интенсивным пассажиропотоком по всему миру. Компания работает более чем в 70 странах почти в 1000 локациях, в том числе в стратегически важных европейских авиаузлах — аэропортах Стокгольм-Арланда, Хельсинки, Лондон-Хитроу, Франкфурт, Амстердам-Схипхол и Цюрих.
Calpe Associates Ltd., входящая в состав TheMillerGroup, управляет магазинами бренда WHSmith в крупных транспортных узлах, включая аэропорты Мальты, Афин, Салоников и Белграда. TheMillerGroup — международная группа компаний в сфере розничной торговли и дистрибуции, специализирующаяся на торговле для путешественников, продаже товаров повседневного спроса и предоставлении необходимых пассажирам услуг в условиях интенсивного потока и динамичной среды. Группа компаний управляет более чем 40 торговыми точками в аэропортах, объектах транспортной инфраструктуры и городской среде.
Дочерняя компания TAV Airports — TAV Operation Services, входящая в Groupe ADP, является одним из ведущих мировых операторов услуг аэропортового гостеприимства с более чем 20-летним опытом работы в 61 стране и более чем в 200 аэропортах.
Новые операторы начнут работу в Рижском аэропорту после окончания действующего концессионного договора с нынешним оператором коммерческих площадей TAV Latvia — с 1 января 2027 года.
Ранее Otkrito.lv писал о том, в аэропортах каких стран жители Латвии чаще всего лишаются своего багажа.