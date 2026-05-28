Певица "из народа" Сьюзан Бойл удалила весь старый контент из Instagram и поразила преображением
Сьюзан Бойл, ставшая мировой сенсацией после участия в шоу Britain's Got Talent в 2009 году, неожиданно сменила имидж до неузнаваемости — блонд, темные очки и загадочное заявление о "новой эре" уже взорвали соцсети и удивили поклонников.
Певица "из народа" удалила весь контент в своем аккаунте Instagram и в среду опубликовала несколько новых фотографий, которые демонстрируют визуальное преображение.
"Новая эра начинается завтра", — указала 65-летняя Сьюзан Бойл в подписи к фотографиям, одновременно дав понять, что публикации являются частью рекламной кампании.
На снимках Бойл запечатлена в эффектном светлом парике, стильных солнцезащитных очках и длинном пальто во время прогулки по улице. На еще одной опубликованной фотографии Бойл с тем же париком позирует у микрофона в музыкальной студии.
Звезды и медийные личности уже прокомментировали публикацию Бойл. Звезда RuPaul’s Drag Race UK Бага Чипз написала: "Королева музыки вернулась!" В свою очередь другой пользователь после модного преображения Бойл пошутил, что "Анне Винтур теперь лучше спать с одним открытым глазом".
После того как Бойл в 2009 году стала мировой сенсацией благодаря своему широко обсуждаемому выступлению в Britain’s Got Talent, она стала успешной исполнительницей — ее дебютный альбом был продан тиражом более девяти миллионов экземпляров по всему миру. С тех пор Бойл регулярно выпускала музыку, но в 2022 году перенесла инсульт, однако после короткой паузы в следующем году вернулась на телевидение.
В июне 2023 года она вновь вышла на сцену Britain’s Got Talent, где вместе с актерами мюзикла Les Misérables исполнила I Dreamed a Dream — песню, которая сделала ее знаменитой 14 лет назад.
Бойл сказала зрителям, что снова выйти на сцену и выступать — это "великолепное чувство", после чего рассказала о перенесенном инсульте. "Для меня это действительно особенно важно, потому что в апреле прошлого года я перенесла легкий инсульт, — сказала она тогда. — Я боролась как сумасшедшая, чтобы вернуться на сцену, и мне это удалось".