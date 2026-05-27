Сегодня 11:47
Летнее или зимнее? Страны Балтии хотят остановить перевод часов, но все зависит от Финляндии
Министры сообщения стран Балтии в мае обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Хотя Латвия, Литва и Эстония концептуально поддерживают переход на постоянное летнее время, важным фактором при принятии решения будет позиция Финляндии.
Министр сообщения Атис Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в двух разных часовых поясах, сообщает LSM+.
Латвия поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандартного времени. С такой позицией и переходом на постоянное летнее время концептуально согласны также ответственные министры Литвы и Эстонии.
В то же время в Министерстве сообщения указали, что важным фактором является позиция еще одной страны, поскольку для Эстонии важно сохранить единый часовой пояс с Финляндией. В настоящее время Финляндия поддерживает постоянное зимнее время.