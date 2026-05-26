"Сильный удар - и мне оторвало ногу": пострадавший в страшной аварии у Mego рассказал о пережитом
Когда на выходных Латвию облетела новость о том, что в Вецмилгрависе автомобиль сбил трех человек, еще не было известно, что последствия случившегося окажутся настолько тяжелыми. К сожалению, один из пострадавших теперь останется инвалидом на всю жизнь. Он надеется, что виновный получит заслуженное наказание, и рассчитывает на справедливую компенсацию, которая хотя бы частично поможет ему в прямом смысле снова встать на ноги.
Состояние людей, которых в субботу у стены продуктового магазина Mego в Вецмилгрависе прижал автомобиль, по-прежнему тяжелое. Восстановление идет медленно, и наряду с преодолением физических страданий сейчас очень важна и психологическая поддержка - об этом говорит Денис, который в страшной аварии потерял ногу. Передаче «Degpunktā» удалось поговорить с ним по телефону.
Сейчас Денис все еще находится в стационаре и пытается восстановить в памяти точный ход событий. «Я вышел из магазина, я ничего не понял, все произошло быстро. Сильный удар - и мне оторвало ногу». «А как с помощью? Люди что-то делали?» - спросили журналисты.
«Какие-то люди помогали, подходили, вызывали скорую. Скорая приехала очень быстро, в течение пяти минут. Полиция была первой - через две минуты, а сразу за ними приехала скорая, сразу две машины».
Денис рассказывает, что второй пострадавший в аварии мужчина - его друг. Ему повезло больше: на ноге были разорваны мышцы, но врачам удалось их сшить. Пострадавшая девушка обоим мужчинам не знакома - она просто проходила мимо.
Денис хотел бы, чтобы виновник или кто-то из его представителей позвонил либо приехал в больницу и хотя бы извинился. Пока этого не произошло. Возможно, прошло еще слишком мало времени.
«Я ничего не знаю, его родственников тоже не знаю. Его родные могли бы приехать, как-то сотрудничать, навестить, но пока ничего неизвестно. Буду нанимать юриста и разбираться через юриста», - сказал Денис.
С помощью юриста Денис планирует обратиться и к магазину Mego, поскольку пострадавший считает, что на стоянке нет порядка. Пешеходная зона фактически никак не отделена от проезжей части. Возможно, определенные решения по безопасности дорожного движения могли бы предотвратить столь тяжелые последствия. «У меня теперь впереди реабилитация, в любом случае нужно будет заказывать протез ноги. Я обращусь к юристам, будем говорить с юристом, потому что я хочу также написать заявление магазину Mego: на стоянке нет бордюров, резиновых ограничителей, нет и разметки, где должны стоять машины».