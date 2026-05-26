"Сильный удар - и мне оторвало ногу": пострадавший в страшной аварии у Mego рассказал о пережитом

С помощью юриста Денис планирует обратиться и к магазину Mego, поскольку пострадавший считает, что на стоянке нет порядка. Пешеходная зона фактически никак не отделена от проезжей части. Возможно, определенные решения по безопасности дорожного движения могли бы предотвратить столь тяжелые последствия. «У меня теперь впереди реабилитация, в любом случае нужно будет заказывать протез ноги. Я обращусь к юристам, будем говорить с юристом, потому что я хочу также написать заявление магазину Mego: на стоянке нет бордюров, резиновых ограничителей, нет и разметки, где должны стоять машины».