Дополнительный доход может обернуться налоговым сюрпризом: что важно знать жителям Латвии
Дополнительная подработка, аренда жилья, прибыль от инвестиций или деньги из-за границы могут обернуться для жителей Латвии неожиданной налоговой обязанностью. В одних случаях налог удерживают автоматически, но в других человеку самому нужно декларировать доход — и именно здесь чаще всего возникает неприятный сюрприз.
Для многих жителей Латвии дополнительный доход начинается вполне безобидно: разовая подработка после основной работы, несколько оплаченных заказов как фрилансеру, сдача квартиры, продажа криптовалюты, доход от инвестиций или перевод из-за границы. На первый взгляд кажется, что если сумма небольшая или деньги уже пришли на счет, вопрос закрыт. На практике все может оказаться сложнее.
Главный риск в том, что не каждый доход облагается налогом автоматически в момент выплаты. В одних случаях налог удерживает работодатель или заказчик, в других — ответственность за декларирование и уплату налога ложится на самого получателя денег. И если человек об этом не знает, «приятная прибавка» через некоторое время может превратиться в письмо от Службы госдоходов (VID) и необходимость доплатить налог.
По данным VID, годовую декларацию о доходах обязательно должны подавать жители, у которых в течение года налог не был удержан полностью или за его уплату отвечает сам получатель дохода. Среди таких случаев — хозяйственная деятельность, сдача недвижимости в аренду, профессиональная деятельность, а также доходы, полученные за рубежом.
Особенно внимательными стоит быть тем, кто регулярно выполняет оплачиваемые заказы. Если человек несколько раз в год оказывает услуги, продает товары, берет заказы через интернет или получает оплату за профессиональную деятельность, это уже может считаться хозяйственной деятельностью. VID указывает, что хозяйственную деятельность нужно регистрировать, если выполняется хотя бы один из критериев: сделки являются регулярными и систематическими — три и более сделки в год или пять и более сделок за три года; доходы от сделки превышают 14 229 евро в год; либо сама экономическая суть деятельности показывает, что человек систематически действует ради получения вознаграждения.
При этом распространенное представление «до небольшой суммы можно ничего не делать» не всегда верно. Исключение с необлагаемыми 3000 евро в год касается не любой подработки, а конкретных видов доходов — например, от сбора и продажи грибов, ягод, дикорастущих лекарственных растений, продукции приусадебного хозяйства или личного подсобного хозяйства. Это не универсальный лимит для фриланса, консультаций, дизайна, переводов, ремонта, торговли через соцсети или других услуг.
Отдельная зона риска — сдача жилья или другой недвижимости. Если человек получает доход от аренды, это также может создавать обязанность подать декларацию. Вариантов налогообложения может быть несколько, но главное — сам факт дохода нельзя просто игнорировать. Если налог не удержан автоматически, обязанность разобраться с декларированием остается у собственника.
Неожиданности возможны и у тех, кто получает доход от инвестиций. С 2025 года налог на доход от прироста капитала в Латвии составляет 25,5%. Такой доход возникает, например, при продаже недвижимости, акций, долей капитала, финансовых инструментов или криптоактивов, если человек получил прибыль: из цены продажи вычитаются стоимость приобретения и допустимые вложения в актив.
Доходы из-за рубежа — еще одна ситуация, где многие ошибочно считают, что если деньги пришли на иностранный счет или налог уже где-то удержан, в Латвии ничего делать не нужно. VID разъясняет: если латвийский резидент получает зарплату в другой стране Европейского союза и с нее там удерживается аналогичный подоходный налог, декларация в Латвии обычно не требуется. Но если доход получен в стране за пределами Европейского союза или это другие виды зарубежного дохода, декларацию подавать нужно.
Еще один момент, который может удивить жителей, — видимость банковских операций для налоговой администрации. VID получает информацию о счетах физических лиц, если оборот по счету превышает 15 000 евро, а также о наличных взносах свыше 7000 евро. Сам по себе оборот по счету еще не означает, что человек должен заплатить налог со всей суммы, но он может стать поводом для вопросов о происхождении денег.
При этом в 2025-2026 годах изменилась и логика привычных для многих налоговых возвратов. Раньше часть жителей привыкла, что после подачи годовой декларации VID возвращает переплату. Но с 2025 года был отменен дифференцированный прогнозируемый необлагаемый минимум и введен единый фиксированный необлагаемый минимум. В 2026 году он составляет 550 евро в месяц, или 6600 евро в год. Из-за более точного удержания налога в течение года у части людей переплата может быть меньше, чем раньше, или не возникнуть вовсе.
Основная ставка подоходного налога с населения сейчас составляет 25,5% для годового дохода до 105 300 евро и 33% для части дохода выше этой суммы. Для очень высоких доходов также предусмотрена дополнительная ставка 3% с части совокупного годового дохода, превышающей 200 000 евро.
Что это означает на практике? Если человек работает по трудовому договору и иногда получает небольшие дополнительные суммы, важно понять, как именно они оформлены. Если это официальная выплата, с которой налог удержан у источника, проблем может не быть. Но если деньги поступают напрямую от клиента, арендатора, платформы, иностранной компании или через личный перевод, стоит проверить, не нужно ли регистрировать хозяйственную деятельность, подавать декларацию или самостоятельно платить налог.
Особенно осторожными стоит быть в ситуациях, когда дополнительный доход становится регулярным. Один проданный личный предмет обычно не равен бизнесу. Но регулярная продажа товаров, прием заказов, оказание услуг или продвижение своих услуг в соцсетях уже могут выглядеть как систематическая деятельность. В таких случаях аргумент «это просто подработка» не всегда спасает от налоговых последствий.