Дополнительный доход может обернуться налоговым сюрпризом: что важно знать жителям Латвии

Особенно внимательными стоит быть тем, кто регулярно выполняет оплачиваемые заказы. Если человек несколько раз в год оказывает услуги, продает товары, берет заказы через интернет или получает оплату за профессиональную деятельность, это уже может считаться хозяйственной деятельностью. VID указывает, что хозяйственную деятельность нужно регистрировать, если выполняется хотя бы один из критериев: сделки являются регулярными и систематическими — три и более сделки в год или пять и более сделок за три года; доходы от сделки превышают 14 229 евро в год; либо сама экономическая суть деятельности показывает, что человек систематически действует ради получения вознаграждения.