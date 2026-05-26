В Латвии пройдет масштабная проверка системы раннего предупреждения: включат сирены и разошлют SMS
Чтобы проверить работу государственной системы раннего предупреждения, во вторник, 2 июня, с 10.00 до 10.10 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) по всей стране на три минуты включит сирены тревоги, а также отправит на смартфоны жителей сообщение с помощью системы сотового вещания о причине включения сирен.
Во время проверки сирен тревоги в течение трех минут будет звучать волнообразный сигнал: звуковой сигнал будет длиться 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал и пауза. Проверка сирен проводится для того, чтобы выявить возможные неисправности или помехи в их работе, а также проверить слышимость звукового сигнала.
Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение сотового вещания, информирующее о проверке. До сих пор такие сообщения о различных угрозах в основном отправлялись только на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщение сотового вещания на смартфоны по всей стране.
Ожидается, что сообщение сотового вещания получит большая часть жителей Латвии. Однако если сообщение не придет, это может быть связано с тем, что в настройках телефона отключено получение таких уведомлений, модель телефона не поддерживает сообщения сотового вещания или на устройстве не установлены последние обновления программного обеспечения.
Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что сотовое вещание является одной из составляющих государственной системы раннего предупреждения. Это эффективный и современный инструмент для оповещения общества в чрезвычайных ситуациях, позволяющий государству передавать жителям важные сообщения в течение нескольких минут.
В ГПСС поясняют, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий предпринимать не нужно, поскольку речь идет об очередной проверке работы сирен тревоги и системы сотового вещания.
В случаях, когда жители заранее не предупреждены о проверке сирен, услышав сигнал тревоги, необходимо включить телевизор, радиоприемник или другие устройства, например радиоприемник в мобильном телефоне, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых действиях. Информацию следует искать в латвийских общественных СМИ — на каналах Латвийского телевидения LTV1 и LTV7 или в эфире Латвийского радио.
ГПСС проводит проверку сирен тревоги раз в полгода. Она необходима для того, чтобы убедиться в технической готовности системы раннего предупреждения: проверить состояние сирен, возможные неисправности или помехи в их работе, а также выполнение договоров между ГПСС и электронными средствами массовой информации — радио и телевидением, которые в случае угрозы будут информировать общество.
Поскольку в прошлом году в Латвии была внедрена система сотового вещания, во время этой проверки планируется проверить и ее работу.
ГПСС также призывает администрации гостиниц информировать иностранных гостей о предстоящей проверке сирен тревоги, чтобы избежать лишнего беспокойства.
Согласно правилам Кабинета министров от 8 августа 2017 года №440 «Порядок создания, работы и финансирования государственной системы раннего предупреждения», ГПСС проводит проверку готовности сирен тревоги, чтобы проверить их работу и техническое состояние, а также сотрудничество со средствами массовой информации — радио и телевидением.