Качок Галкин пошутил над хейтерами и вызвал восторг в соцсетях
49-летний Максим Галкин снова взорвал соцсети: после фото из спортзала поклонники обсуждают не только его форму, но и дерзкую шутку про хейтеров.
Юморист Максим Галкин снова оказался в центре внимания соцсетей — и на этот раз не из-за концертов или громких заявлений, а благодаря фото из спортзала и удачной самоиронии. 49-летний артист опубликовал несколько снимков после тренировки. На кадрах Галкин позирует в черной спортивной майке и шортах, демонстрируя подтянутую фигуру и заметно прокачанные руки. Но главным поводом для обсуждений стала подпись к публикации - «Хейтеры считают калории моих успехов. Я — свои подходы».
Фраза моментально разлетелась по комментариям и фанатским пабликам. Подписчики отметили, что юмористу удалось одновременно и подшутить над критиками, и эффектно подчеркнуть собственную форму. Многие признались, что не ожидали увидеть Галкина настолько спортивным.
Поклонники заметили, что в последние месяцы Галкин стал выглядеть заметно моложе и увереннее. В комментариях его буквально засыпали комплиментами: «Вы очень похорошели», «Стал неприлично красивым», «Круто смотритесь», «Это что-то невероятное», «Вы даете надежду, что лучшие годы еще впереди».
Один из подписчиков написал: «Теперь хейтеры будут считать количество телефонов в ваших руках», намекая на то, что на фото Галкин держал сразу два смартфона. Другие шутили, что «глядя на таких мужчин, пенсионный возраст скоро снова поднимут».
Отдельную волну обсуждений вызвала фраза одной из поклонниц: «Алла Борисовна что-то знала и брала мужчину с потенциалом». Этот комментарий быстро стал вирусным и начал расходиться по соцсетям уже отдельно от самой публикации.
Поклонники также обратили внимание, что артист все чаще демонстрирует интерес к спорту и здоровому образу жизни. В последние месяцы Галкин регулярно публикует фотографии в повседневной одежде и с тренировок, а аудитория почти каждый раз реагирует одинаково — восторгом и удивлением.
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 25 июля.