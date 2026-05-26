"Неплохой, но…" Покупатели спешат оценить новый напиток Elyndi от бизнес-леди Элины Дидрихсоне
Совсем недавно свет увидел новый напиток бренда Elyndi, созданный предпринимательницей и создателем цифрового контента Элиной Дидрихсоне в сотрудничестве с Cēsu alus. Продукт быстро попал в поле зрения пользователей соцсетей — уже появились первые отзывы, и, как это обычно бывает в таких случаях, мнения разделились.
Напиток Elyndi предлагаются покупателям в двух вариантах — Pink Peach со вкусом персика и Apple & Kiwi со вкусом яблока и киви. В первом напитке особенно выделяется содержание клетчатки и витаминов группы B, а во втором — кофеин, количество которого, как указано в описании продукта, сопоставимо с одной порцией эспрессо.
В соцсетях новые напитки Elyndi уже стали предметом обсуждения. Особенно активно люди делятся впечатлениями о вкусе Pink Peach, который, судя по первым отзывам, никого не оставляет равнодушным. Часть пользователей признает, что напиток приятно освежает и имеет хороший вкус, однако другим он показался слишком сладким, а многие также упоминают ярко выраженный привкус подсластителя.
Активные дискуссии развернулись и в TikTok, где многие пользователи поделились своими впечатлениями после дегустации напитка. В одном из видео Pink Peach получил оценку 6 из 10 — автор отмечает, что напиток неплохой, но не в ее вкусе, поскольку на рынке уже доступны похожие альтернативы. В то же время она добавляет, что тем, кто любит персиковый вкус и более сладкие напитки, продукт может понравиться.
В комментариях часть людей соглашается, что напиток кажется слишком сладким, и сравнивает его с другими популярными брендами «функциональной воды», например Tērvetes Mango, Mangaļi, Everest или водой бренда Кристапа Порзиньгиса.
Другие признают, что напиток им понравился, а кто-то добавляет, что в холодном виде он вкуснее. Некоторые пользователи TikTok высказываются о напитке скептически, заявляя, что он «не в их вкусе». Другие шутят над концепцией продукта, спрашивая, не «нано-вода» ли это, или иронизируют над рекламной кампанией.
В других комментариях видно, что люди обращают внимание не только на вкус, но и на состав. Некоторые пользователи отмечают, что первый вкус напитка кажется приемлемым, однако в послевкусии чувствуется искусственный подсластитель, что многим мешает. Другие еще более резки, называя его «химическим напитком», тогда как некоторые комментаторы удивляются, что вообще означает термин «функциональная вода».
@kristahera Mūsu atsauksme par jauno ELYNDI ūdeni. 💦 Dodam 6/10 - nav slikts, bet nav manā gaumē un ir citas labākas versijas jau pieejamas, bet ja tev patīk persiku garša un salds, tad tas būs tavējai. 😊 Un kā tev garšoja? Atrasts @Maxima Latvija 🤫 P.S. Lūdzu nekādu naidu, jo nu malači, ka dara un rada - Tas, ka man negaršo nenozīmē, ka tev negaršos.🤌🏻 #elyndi #new #garšastests #tastetest #atsauksme @daviskukk ♬ original sound - Tā meitene no TikToka
Цена также не осталась без обсуждений в соцсетях. Для многих покупателей 1,99 евро за полулитровую бутылку кажется довольно высокой суммой, особенно по сравнению с другими похожими напитками. В то же время хватает и противоположных мнений — некоторые комментаторы отмечают, что аналогичные функциональные или содержащие кофеин напитки и так стоят около двух евро, поэтому цена их не удивляет. Есть и те, кто признает: новинка достаточно необычная, чтобы попробовать ее хотя бы из любопытства.
В целом первые отзывы показывают, что новинку заметили, однако оценки разделились — для одних это интересный и приятный напиток, для других скорее маркетинговый продукт, который достаточно попробовать один раз.