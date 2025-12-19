"Стыдно это признавать, но у нас не получилось": Элина Дидрихсоне объявила о закрытии своего магазина в центре Риги

«Да, стыдно это признавать, но у нас не получилось. Магазин на Блауманя, 9 будет полностью закрыт. Это была моя мечта — роскошный магазин в самом центре Риги… Если честно? Мы просто не можем это потянуть», — написала она в социальной сети Instagram, добавив: «У каждого этапа есть конец, и это — наш».