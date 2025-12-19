Магазин на улице Блауманя закрывается, сообщила его владелица Элина Дидрихсоне.
В Латвии
Сегодня 19:39
"Стыдно это признавать, но у нас не получилось": Элина Дидрихсоне объявила о закрытии своего магазина в центре Риги
Магазин Elyndi прекращает свою деятельность — об этом сообщила владелица магазина Элина Дидрихсоне. 31 декабря 2025 года станет последним днем его работы.
«Да, стыдно это признавать, но у нас не получилось. Магазин на Блауманя, 9 будет полностью закрыт. Это была моя мечта — роскошный магазин в самом центре Риги… Если честно? Мы просто не можем это потянуть», — написала она в социальной сети Instagram, добавив: «У каждого этапа есть конец, и это — наш».
«Здесь прошли очень красивые четыре–пять лет. Здесь родилась наша мечта о том, что мы можем», — говорит она и полностью опускать руки не собирается, обещая, что впереди будет «огромный Elyndi House».
Elyndi завершает свою деятельность — об этом объявила владелица магазина Элина Дидрихсоне.