Александр не дышал при рождении: спустя 20 лет его мать работает в той самой больнице, где спасли сына

В последние недели в Детской больнице царит особое оживление. Из-за реконструкции помещений самых хрупких пациентов — новорожденных из отделения интенсивной терапии — пришлось временно перевести в другие палаты. У их кроваток и инкубаторов круглосуточно звучат сигналы мониторов, рядом постоянно работают врачи и медсестры, и чаще всего тут же находятся мамы, которые тихо надеются и ждут. То, что переживает мать, когда ее новорожденный попадает в отделение интенсивной терапии, невозможно забыть. Такие дни и ночи остаются в памяти на всю жизнь.